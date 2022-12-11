«يد القادسية» ألحق بالكويت الهزيمة الأولى منذ 10 مواسم

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سجل محترف القادسية الياباني توكودا شينوسوكي هدفاً في الثواني الأخيرة ليمنح فريقه انتصارا تاريخيا على الكويت 28-27 ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً فوزا صعبا لكاظمة على برقان 37-35.

ويعتبر فوز الأصفر على نظيره الأبيض الأول لأي فريق على الكويت في بطولة الدوري منذ 10 مواسم سيطر خلالها الكويت على ألقاب البطولة دون أي هزيمة. وانفرد القادسية في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة من 8 انتصارات دون أي هزيمة، فيما بقي الكويت على رصيده السابق 14 نقطة بـ 7 انتصارات وهزيمة. في حين رفع كاظمة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، وبقي رصيد برقان على 7 نقاط في المركز الرابع.

وضرب الأصفر أكثر من عصفور بهذا الفوز فعلاوة على إلحاقه الهزيمة الأولى بغريمه في المسابقة، فإنه فك الشراك معه في الصدارة وبات يملك الأفضلية في المنافسة على لقب البطولة الذي تلهث وراءه جميع الأندية منذ 10 مواسم دون جدوى.

وقدم القادسية والكويت مباراة قوية بقيت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة إذ تعادل الفريقان 27-27 قبل 10 ثواني من صافرة النهاية والكرة بحوزة القادسية، وأخذ اللاعب الياباني الأمر على عاتقه إذ استلم الكرة في وضع صعب وتمكن من التخلص من أكثر من مدافع وتصويب كرة متقنة في شباك الكويت منحت فريقه انتصارا غاليا طال انتظاره.وفي المباراة الثانية تمكن كاظمة من التغلب على برقان محققاً انتصاره الثاني في البطولة ليتقدم إلى المركز الثامن.

