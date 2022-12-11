أحداث مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد

محلية

مؤسف ونحن نشاهد احداث كأس العالم بقطر منذ عشرين يوما ولم نتعلم ابسط قواعد تنظيم مباراتي نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد حفظه الله. فقد حدث التالي:

فمن وضع تاريخ وتوقيت وملعب اقامة المباراتين فشل في ابسط انواع تنظيم مثل هذه المباريات التي تكون بطريقة خروج المغلوب والتي بالعادة يتم فيها احتساب ان يكون هناك وقت اضافي وضربات جزاء فيضع ساعتين بين المباراتين اذا اقيمتا في نفس اليوم حتى تسهل امور ادارتهما ونقلهما تلفزيونيا فقد بدأت مباراة العربي والقادسية متأخرة خمس دقائق بسبب عدم انتهاء مباراة الساحل والسالمية... إلخ.. هل لا يوجد في الاتحاد المعين من يفهم في كيفية تنظيم مباراتين باليوم.

للأسف شاهدنا أسوأ تحكيم في المباراتين رغم وجود تقنية الفار... فاحتسب الحكمان ضربات جزاء مشكوكاً فيها واعيدت ضربات جزاء (لا اعلم ليش؟) وتهاون في اتخاذ قرارات صارمة ضد من يسيء اللعب من الفريقين وكانوا مترددين في اتخاذ القرارات بطريقة قانونية صحيحة. «لم يكن بنفس مستوى مباراة العربي والقادسية».

في مباراة العربي والقادسية لم نشاهد كرة قدم جميلة من الفريقين وكأن اللاعبين لم يشاهدوا مباريات كأس العالم بقطر! الا ان الافضلية كانت للعربي في الشوط الاول والذي اضاع فيه العربي اكثر من خمس فرص لاحراز هدف وجاء الاصفر بالشوط الثاني لكي يلعب لكن للاسف لم نشاهد اي تكتيك للاصفر الذي اصبح يعاني فنيا بشكل كبير بسبب «سوء ادارة الفريق» وليس سوء امكانات المدرب» تفهم ما تفهم.. مو مشكلتي»؟ فللأسف كنا نتوقع مستوى فنيا عاليا لمثل هذه اللقاءات بين قطبي الكره الكويتية.

تفاجأت بمسج في وسائل التواصل الالكتروني مفاده أن الشيخ أحمد اليوسف سيكافئ بطل كأس سمو ولي العهد بـ 100 الف دولار (30 الف دينار) فأقول له طول عمرك «شيخ كريم» ولكن توقيت اعلان المكافأة يجب ان يكون بعد المباراة النهائية ايا كان الفريق الذي سيفوز السالمية او العربي «او ان تعلنها قبل بدء البطولة...! اعتقد ما أقصده واضح». اخيرا مبرووووك للاخضر والسالمية وصولهما للنهائي... والله من وراء القصد.

