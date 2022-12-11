مفاجآت «Ooredoo» وعروضها لا تنتهي في مونديال قطر

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في إطار الدعم الكبير الذي قدمته شركات الاتصالات الكويتية لبطولة كأس العالم في قطر 2022، جاءت شركة أوريدو بباقات ومزايا لا حصر لها لعملائها منذ انطلاق فعاليات البطولة حتى الآن.

وهناك الكثير من الباقات الحصرية والشاملة التي قدمتها شركة Ooredoo لعملائها في الكويت، باعتبار مجموعة Ooredoo الراعي الرسمي لأكبر حدث رياضي في العالم «كأس العالم FIFA قطر 2022»، لمشتركيها فرصة عيش تجارب غير مسبوقة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.

انسجاما مع نهجها الدائم الحريص على تقديم خدمة العميل، وفي إطار جهودها لمكافأة العملاء، وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية، وتطوير عالمهم من خلال خدمات وعروض مميزة وفريدة من نوعها، أطلقت Ooredoo الكويت مسابقة كأس العالم مع خدمة مفاجآت Ooredoo التي تتيح للعملاء فرصة الفوز بتذاكر لحضور بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، كون Ooredoo مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وافريقيا للبطولة.

ونظراً لكونها مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تقام في قطر، فقد وفرت Ooredoo لجميع عملائها الذين يحضرون مباريات كأس العالم في قطر 100 ميجابايت من إنترنت التجوال المجاني يوميا أثناء حضورهم لمباريات كأس العالم في جو مليء بالحماس والإثارة ولضمان حصولهم على تجربة مميزة دون أي انقطاع على شبكة اتصالات فريدة من نوعها. وتأتي مسابقة مفاجآت Ooredoo في الواقع كإحدى تجليات التزام شركة Ooredoo الراسخ للوفاء بوعدها الرامي إلى إثراء حياة الأفراد في مجتمعنا، من خلال شبكة اتصالات عالية المستوى وتوفير تجارب رقمية غير متناهية. وقد تم تصميم مسابقة مفاجآت Ooredoo بمكافآتها المذهلة، بشكل أساسي، كبرنامج يستهدف مكافأة العملاء على ولائهم، وأيضا كمنصة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتعزيز تفاعل Ooredoo مع عملائها على مدار العام، والتشجيع على الانضمام والاشتراك، كما وفرت المسابقة فرصا للمشتركين من عملاء Ooredoo للاستمتاع بالمحتوى اليومي القيم والمفيد، ولعب مسابقة مثيرة لاكتساب المزيد من الفرص والمعلومات، حيث يحصل المشاركون على المزيد من النقاط لكل الإجابات الصحيحة.

ومع باقات النخبة الفريدة من نوعها، يمكن للعملاء الاشتراك أو التجديد بالباقة للحصول على تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس العالم) لغاية 4 تذاكر، رقم ماسي، جهاز من اختيارك، إنترنت ودقائق محليّة غ?ر محدودة، تجوال وشرائح إضافيّة وغيرها الكثير.

كما أكدت Ooredoo على استعدادها الكامل لاستضافة جماهير كرة القدم والزوار خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك في إطار استعدادات الشركة وخطتها لتلبية الطلب الكبير على خدمات الاتصالات قبل البطولة وأثنائها، والخطوات التي اخذتها لضمان تقديم تجربة مميزة ومتطورة لجميع المستخدمين أثناء البطولة.

وتشهد بطولة كأس العالم في قطر 2022، لأول مرة تجهيز جميع ملاعب البطولة بتقنيات 5G، ما يضمن تقديم تجربة فريدة وجديدة كلياً للجماهير تمكنهم من مشاركة الأجواء مع جميع متابعيهم حول العالم بكل سلاسة ودون أي معوقات. حيث تم تجهيز ملاعب المونديال الثمانية بخدمات شبكة جوال مزودة بأحدث تقنيات الاتصالات بالإضافة إلى خدمات شبكة الاتصالات اللاسلكية TETRA وخدمات الواي فاي.

