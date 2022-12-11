الزمالك وبيراميدز في «قمة مؤجلة»

دوليه

يخوض الزمالك مباراة قوية اليوم أمام بيراميدز والمؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز. وتجمع المباراة بين الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي ووصيفه بيراميدز وعادة ما تشهد مباريات الفريقين بجانب الأهلي إثارة كبيرة. ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة وهو ذات رصيد بيراميدز الرابع الذي يتأخر بفارق الأهداف.

ويسعى الفريقان للفوز والاقتراب من الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة حيث سيبتعد الخاسر ولو مؤقتا عن صراع الصدارة. واستعاد الزمالك خدمات قائده محمود عبد الرازق شيكابالا الذي غاب في الفترة الماضية للإصابة بجانب استعداد التونسي سيف الدين الجزيري لخوض اللقاء بعد العودة من قطر عقب انتهاء مشاركة تونس في المونديال. وفي مباريات أخرى يلعب عزل المحلة مع الداخلية وسموحة مع المقاولون العرب وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي.

