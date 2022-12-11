براءة مواطنة من سرقة وجبة طعام

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قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطنة من سرقة وجبة طعام من احد المطاعم الشهيرة دون دفع قيمتها، بعد ان قامت بطلب الوجبة وتسلمها من سائق التوصيل دون دفع قيمتها. و تتلخص وقائع الدعوى فيما قال سائق التوصيل أمام التحقيقات أنه قام بتوصيل طلب من المطعم إلى منزل المتهمة وتسلمت الطلب الا انها لم تقم بدفع المبلغ المالي، فيما اسند للمتهمة تهمة سرقة الوجبة الغذائية بنية تملكها. ولجأت المواطنة إلى المحامي زيد الخباز الذي دفع أمام المحكمة بعدم معقولية الواقعة والتشكيك بالواقعة فضلا عن عدم وجود دليل بالاوراق يدل على ارتكاب موكلته للتهمة المسندة اليها ، و ايضا انكار موكلته للتهمة التي اسندت اليها، و طالب الخباز ببراة موكلته مما اسند اليها.