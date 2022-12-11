رياح التغيير وحرية التعبير

آراء

بعض الانفعالات تقليدية نرثها دون أدنى تفكير في مصدرها ولا ماهيتها وبالتالي نستخدمها كما جاءت.

‏الجيل الجديد يحتاج الى مساحة أكبر من الحوار والتدريب ليحقق ردات الفعل المناسبة دون أي تقليد يذكر، ‏فيعايش الواقع كما يريد لا كما يجب ووفق معطيات فكرية تتوافق مع ما يعتقد لا مع ما يجب عليه أن يعتقد.

هذا الجيل يفكر بطريقة مختلفة وينفذ بطريقة مختلفة جداً، كل ما هو حوله من متغيرات هي مؤثرات لا شك أنها وبعد تكرار مشاهدتها وعدم استهجانها بل وتناولها ضمن أفكاره وتصدرها مواقف الحياة المتكررة سيجعلها مقبولة ولا مانع من استبدالها باعتبارات وقيم قد يراها غير مجدية في هذا الزمان.

بالنسبة لنا كأجيال مخضرمة عاصرت أواخر الألفية المنصرمة وأوائل هذه الألفية قد نكون جزءا من منظومة قيمية يمكنها التعايش مع هذه المتغيرات على استحياء محاولين توجيه مجاديف النجاة نحو شواطئ الاستقرار والراحة النفسية، فنحن نمتلك الخبرة السابقة، وقد نمتلك القدرة الوافية لذلك، لكن أن نجبر جيلا وُلد وهو يتصفح الآيباد بدل أن يتصفح الصحف الورقية التي لم تعد قادرة على مواجهة هذا التغيير بثوبها الورقي المهترئ فكأننا نطلب ممن يجيد قيادة قطار بسرعة مائتي كيلو متر في الدقيقة أن يركب جملاً ويقوده بذات السرعة والاتقان، وشتان ما بين هاتين الحالتين لذا وجب علينا جميعا كأولياء أمور وتربويين ومشرعين للمناهج وأكاديميين ومعلمين أن نتفهم هذا التغيير السريع الذي يشبه بشكل كبير أو يوازي سرعة تغيير الأفكار لدى هذا الجيل.

إضاءة نفسية:

قد نتمكن من التمسك بطوق النجاة لفترة محدودة لكننا بلا شك لن نستطيع أن نستمر في الضغط على أعصابنا وأفكارنا وأيدينا لفترة طويلة، قد تتأتى لحظات تجعلنا نستسلم ونترك الحبل على الغارب، لذا وجب علينا أن نجيد استخدام ما نملك وفق ما يجب، وأن نكون جزءا من التغيير الذي نسعى إليه وننشده.

إذا هبت رياحك فاغتنمها

فإن لكل خافقة سكون

وقفة مع التغيير

الجميع يفكر في تغيير العالم، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه.

«ليو تولستوي»

كن أنت التغيير الذي تنشده.

