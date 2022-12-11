الله يعين القياديين

آراء

في البلد توجد كيانات كبرى من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات يعتمد عليها الوطن في الدخل أو الإدارة أو الخدمات، وتابعنا الرحلة لهذه الكيانات التي انخفض مستواها بشكل عام وقبل فترة تكاتفت العزائم وزادت الهمم وتم القرار بأن يصحح المسار وساهم الجميع بحدود المسؤوليات باختيار قادة تم تكليفهم بمهمة واضحة في رحلة جديدة للإصلاح، وقد كلف كل منهم بالعمل بكل جهد للرفع من مستوى الكيان الذي أصبح مسؤولا عنه.

وهنا يأتي التحدي عند هذا القائد فالكيان في حالة من الفوضى ودعوني أحلل لكم أهم العوامل الداعمة لهذه الفوضى وكيف للقائد التعامل معها:

- فريق العمل: طبعا أول صدمة تواجه القائد هي هذه المجموعة غير المساندة في فريق العمل والتي تسعى إلى محاربة التغيير، لذا على القائد دراسة الفريق وتصنيفه لكي يستطيع أن يتعامل مع كل شريحة منهم بكل احترافية وصلابة، ومن بعدها يسعى إلى خلق التناغم بين العاملين وترسيخ روح الفريق الواحد بينهم وتحديد الأهداف ومسؤوليات كل عضو ومحاسبة المقصر وتشجيع المنجز.

- بيئة العمل: خلال العهد السابق تراكمت الممارسات السلبية مثل تبادل المصالح والشخصانية الشلايلية وفقدان العدالة بإفرازاتها السامة والتي جعلت من بيئة العمل صحراء قاحلة، لذا معالجة البيئة من قبل القائد تعتبر من أصعب المهام وتحتاج العزيمة والقوة لمواجهة تلك الممارسات ومن بعدها تخضير هذه البيئة وتحويلها إلى ساحة أجمل محاطة بواحات من التحفيز والابتكار وروح الفريق الواحد والعدالة، بيئة تجعل العمل أكثر وإنجازا وإبداعا وإعطاء.

- النظام: النظام الذي يمشي على شخص ولا يمشي على الآخر هو نظام متهالك، فمهم بأن يراجع القائد الأنظمة والآليات والتأكد من سلامتها وجودة تطبيقها، ويحتاج إلى أن يثبت جدارته في تنقيحها وتطويرها لخدمة العمل وتطوير الكيان.

- نموذج العمل: النموذج التقليدي القديم يجب أن يتوقف وعلى القائد تطويره إلى نموذج أكثر ذكاء بهدف رفع مستوى جودة العمل والقدرة إلى الإنجاز، نموذج يحتاج خططا ومن ثم متابعتها بمعنى آخر استراتيجية يتفهم القائد أبعادها وربطها بالاستراتيجيات العامة ومن ثم يشتق منها خريطة العمل التي تترجم إلى مؤشرات الأداء الذكية، مؤشرات تعطي صورة واضحة لمتابعة المسؤوليات والأعمال والمشاريع التي تخص كل عضو بالفريق لتسهم في التركيز على الأهداف، كما تصبح هذه المؤشرات هي الأداة التي يقيم من خلالها العاملين ومن خلالها يستطيع القائد محاسبة كل عضو بالفريق.

ما ذكرت هي أكبر التحديات وأكيد يوجد مجموعة أخرى لكنها أقل أثرا.

نأخذ نفسا عميقا،،،

الله يعين كل قيادي فالمرحلة اليوم تتطلب جهدا مضاعفا، والتحدي الأكبر بأن الجميع ينتظر منهم الإنجاز والتغيير، ونصيحتي بأن يضع كل قائد جدولا زمنيا يعمل من خلاله ما يمكن عمله فمن ينجح فإلى الأمام ومن يفشل فعليه أن يسلم الراية لشخص قادر على عمل هذا التغيير.

