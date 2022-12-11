أنقذوا الشباب من القروض

آراء

عروض يومية لمبالغ كبيرة جداً يكون الهدف منها شراء منزل او ترميم يهتم بها ويحتاجها صاحب الأسرة وليس من تعين حديثاً، قروض تذهب إلى السيارات والكماليات يكون الشاب في بداية حياته مقيداً للبنوك ولا يتبقى من راتبه الا اقل من 60% بعد خصم القرض واشتراك التأمينات الاجتماعية والالتزامات الأخرى من شركات الاتصالات.

الشباب يجب ان تكون بداية حياته ميسرة بعيداً عن الضغوط النفسية والديون لكي تتسنى له بداية حياة زوجية سعيدة، حيث الديون السبب الرئيس بكثرة حالات الطلاق، كيف لشاب يبدأ حياته الزوجية ويتبقى له فقط أقل من 60% من الراتب، وسوف يواجه مشكلة السكن التي يكون لها نصيب الأسد من الالتزام ويتجاوز اكثر من 50% من الراتب أقل قيمة ايجار، معدل رواتب حديثي التخرج والموظفين الجدد لا يتجاوز 1300 دينار اذا افترضنا قيمة قسط القرض 40% (530 ديناراً) وقيمة الايجار حسب الوضع الحالي لا تيقل عن 500 دينار غير الالتزامات غير الظاهرة مثل راتب العاملة المنزلية وغيرها، فهل يعقل بسبب رفع نسبة الاقتراض من الراتب يتبقى 270 ديناراً للأسرة؟!.

تخفيض النسبة للاقتراض هو الحل الأمثل للمحافظة على الشباب بحيث لا تتجاوز 20%، المحافظة على المكون الاجتماعي أهم بكثير من ارباح البنوك.. اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

