قطر .. أنجزت

آراء

الحديث عن دولة قطر ليس بالحديث السهل خصوصاً إذا ارتبط بـ(قطر أثناء المونديال وقطر بعد المونديال).

لم أذهب لقطر الحبيبة ولكن ما نقله لي الأصدقاء الذين زاروا الدوحة خلال إقامتها بطولة كأس العالم وما شاهدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تَقدُّمْ يُبهر وإنجاز بمستوى راقٍ جداً عجزت عنه دُوَل، لقد أبهرت قطر العَالَم كله بلا استثناء بما أنجزته وبما قدمته منذ افتتاح البطولة وإلى لحظة كتابة هذا المقال، ورغم ما تعرضت له «قطر» الحبيبة من حملة إعلامية قبيل بدء «المونديال من قِبَلْ (حاسدين) «إلا أنها أسكتت العالم في قوة وجدارة تنظيمها لهذه البطولة»، وما قدمته من فعاليات في حفل الافتتاح كان محط أنظار الجميع ومفخرة للمسلمين والعرب.

قطر خصصت 220 مليار دولار تقريباً، لإعادة بناء البنية التحتية في البلاد، وإنشاء 7 ملاعب عملاقة مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وعشرات الفنادق، وشبكة لنقل المشجعين واستضافتهم خلال فعاليات البطولة…

(لقد طورت دولة).

إن البناء والتقدم والتطور التي قامت بها قطر بقيادة أمير بلادها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليس فقط لتنظيمها كأس العالم، بل هو (بناء دولة) فهي خطط تنموية مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 منها مشروعات ذات صلة مباشرة بكأس العالم، ومنها تهدف لتعزيز الاستمرارية لما بعد البطولة.

لا أريد أن أسهب كثيرا فالحديث عن قطر لا نستطيع اختصاره بمقال صحافي، لكن هنا أود الإشارة فقط إلى القطاع السياحي وبصورة سريعة، حيث أتمنى أن تستثمر قطر فرصة تنظيمها المونديال وبعد الانتهاء منه في صناعة السياحة حيث إن العالم كله شاهد ما وصلت إليه هذه الدولة الخليجية (الصغيرة في مساحتها.. الكبيرة في طموحاتها)، من بناء وتطور وإنجازات عظيمة في شتى المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها من مجالات التنمية وازدهار حيث أتمنى أن يتم تحويل كل ما قدمته في استضافتها بطولة كأس العالم من بنية تحتية ومنشآت وعمران وأبنية وخدمات لوجستية وغير ذلك الكثير إلى خطة عمل تنفيذية في استقطاب الاستثمارات السياحية، لتكون باباً واسعاً لتدفقات إيرادات القطاع السياحي، وهنا يكون لديها اقتصاد متنوع ومصدر دخل مساند للمصادر الأساسية (لا سيما إذا علمنا أن صادرات النفط والغاز تعد ركيزة اقتصاد قطر، فهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، وتعد من الدول الكبرى المصدرة للنفط) فضلا عن أن هذا التوجه سيعمل على استقطاب الأيدي العاملة من الشباب والفتيات للعمل في هذا القطاع، الذي بالتأكيد لن يغيب عنه دور القطاع الخاص الذي يحب بلده ويتمنى له الاستمرارية في التطور، لا سيما إذا عرفنا أن البنية التحتية والآليات الأساسية واللوجستية لهذا القطاع في قطر لا نقول إنها متوافرة (بذلك القول نبخس حقها) بل هي بُنية سياحية تشكل نهضة ومنظومة متكاملتين من الخدمات، والنهوض بها يمثل صناعة ورافداً اقتصادياً يدعم تنويع المداخيل للنمو الاقتصادي.

***

تغريداتي

(قطر العرب)

#كأس_العالم في #قطر الحبيبة، نتمنى أن يسجل #أفضل_مونديال_في_التاريخ لا سيما أن الاستعدادات والملاعب والتجهيزات بمستوى راقٍ، و#أول_مونديال_عربي ونجاحه هو نجاح لكل الدول العربية

‏بالتوفيق يا #قطر_العرب_الحبيبة

(صور)

***

(كلنا قطر)

فعلا #قطر_رفعتوا_الراس

‏اليوم كان #افتتاح_كاس_العالم في #قطر_الحبيبة، اليوم تحقق #الحلم_العربي، استطاعت أن تستضيف شعوب العالم في قلبها،

‏فـ #قطر_قلب_الأمة، وفق الله قيادة وشعب #قطر لإنجاح هذه المهمة التاريخية #كلنا_قطر

(صور)

***

(لقطة تاريخية)

‏لقطة تاريخية.. أمير دولة قطر سمو الشيخ #تميم_بن_حمد

متوشحاً العلم السعودي في مباراة #السعودية_والأرجنتين

#قطر.. أتعبتِ العالم من بَعْدِكِ

(فيديو)

***

(قطر أنجزت)

‏بقيادة صاحب السمو

‏الشيخ #تميم_بن_حمد

‏#قطر أنجزت.. حققت.. حلقت نحو الآفاق

فعلا #قطر_رفعتوا_الراس

‏فـ #قطر_قلب_الأمة، وفق الله قيادة وشعب #قطر لإنجاح هذه المهمة التاريخية

***

(فلسطين حاضرة)

رغم ما تعرضت له #قطر من حملة إعلامية قبيل بدء #مونديال_قطر_2022 فإنها أبهرت العالم في تنظيمها #كأس_العالم

‏ما قامت به فخر للعرب والمسلمين

? افتتحت #المونديال بآيات قرآنية

? حضور أشهر داعية إسلامي للدعوة للإسلام

? فعاليات للتعريف بالإسلام

? منعت الخمور في الملاعب

? فلسطين…حاضرة

(فيديو)

***

(تميم المجد)

أمير #دولة_قطر

سمو الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني محتفلاً بفوز #المنتخب_المغربي على #إسبانيا وتأهله إلى ربع نهائي #كأس_العالم

كم أنت رائع يا #تميم_المجد

#تميم_العرب

(فيديو)

