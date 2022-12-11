مغالطات قبيحة

آراء

لايزال البعض يستأسد لإقناعك بأننا هنا من أفضل الناس وأجودهم عملاً وأجملهم أخلاقاً، وحين المقارنة لا يستطيع إلا أن يمر بمقارنة السوء وليست مقارنة الجمال والعمل كما في مقال سابق، وهنا نسلط الضوء على التلاعب في إعدادات الفرد كمن يحاول إقناعنا بالمثلث الدائري أو الموزة الحمراء أو الحمار الغواص في أعماق المحيطات هكذا هو العاسف لكل نواميس الطبيعة وقوانين الكون وسنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل إلا من استثناءات ذاك الذي يحاول إقناعك بالمربع السداسي وتعال فجج.

تقوله تيس يقول حلبه، فلول الفترة الماضية فترة الغفوة التي تم فيها كل سبل الضخ الديني المنبري، التربوي، الاعلامي، وجميع وسائل التلقين الممنهج دون فرصة للتفكر أو التفكير بمعزل عن التكفير.

تلك حقبة زمنية دفعنا ثمنها عقوداً من العمر الذي أريق على دكة التَّزمت دون رجعة نحن جيل العقد الخامس ضاع شبابنا سدى لم نبتهج ولم نفرح بالفرق الموسيقية في زواجاتنا ومناسباتنا وتحولت البهجة إلى صراخ وعويل، وحينما نضحك نقول الله يستر نخاف من الفرح والسرور ونفرح بالحزن والبكاء والنحيب فهذا أنجى لنا، هكذا تم إقناعنا بسواد البرتقال والتفاح الأزرق، كنا منتكسين رأساً على عقب، ليس في أدبياتنا غير المنبر الواعظ بتلك الخرندعيات التي طالما رفعنا أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد بعد سماعنا لها مصدقين لتلك بل ومؤمنين بحدوثها لأن من قالها من الثقاة الذين إن قال لنا إن البطيخة عرجاء لها أربع عيون وهي ترد السلام على الأولياء والصالحين جهشنا بالبكاء من شدة الشوق لذاك الولي الذي جعل السحاب تمطر دون أن يبتل.

هناك فلولهم لا يزالون يحاولون التمسك بمصالحهم لدينا وصناعة الجهل فينا ليبقوا على نفوذهم على عقولنا وإفادتهم من تنويمهم لنا، لكن الشق أكبر من الرقعة ما عاد ذاك الهراء يقنعنا كان زمان وجبر، وقضينا، وحان وقت المعرفة والفحص والبحث والاختبار والميه تكدب الغطاس، ومعليش يا باشا إحنا بنتهندم.

