«الدراسات العليا» عقدت الاجتماع الثالث لمجلس الكلية

وطن النهار

عقدت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت الاجتماع الثالث لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2022/2023 بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالحرم الجامعي بالخالدية. وتم خلال الاجتماع التصديق على موافقة مجلس الكلية على التقويم الدراسي لكلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2023 - 2024، ومناقشة مذكرات الشؤون الطلابية بشأن القوالب الثابتة للجدول الدراسي ببرامج الدراسات العليا، ومذكرة بشأن طلبة منحة الدراسات العليا العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأعداد القبول بمنح الدراسات العليا بجامعة الكويت للعام الجامعي 2023-2024.

