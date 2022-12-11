العوضي: ليس لدي عصا سحرية.. أحتاج إلى الوقت

وطن النهار

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي، على أنه يواجه تحدي النقص في بعض الأدوية منذ توليه حقيبة الوزارة، موضحاً بأن هذا النقص ليس وليد اليوم، وإنما منذ جائحة كورونا، حيث تم استهلاك الكثير من المخزون الدوائي في الدولة.

وبيّن د. العوضي في تصريح صحافي على هامش مؤتمر «الربوتات الجراحية» انه قام بتشكيل لجان عدة، والدفع بقياديي الوزارة والمستودعات الطبية للعمل على مدار الساعة لتوفير جميع الادوية، مشدداً على أن صحة المواطنين أولوية وخط أحمر، ولا نساوم عليها، حيث نسعى في الوزارة ونعمل على قدم وساق لتوفير أي نقص.

ودعا الوزير العوضي جميع المواطنين والمقيمين عند عدم توافر دواء في الصيدليات، سواء في الرعاية الاولية أو المستشفيات بالسؤال عن الدواء البديل، حيث ان هناك بدائل كثيرة لهذه الأدوية متوافرة.

وشدد على حرص الوزارة على استكمال المنظومة الدوائية وتعزيز المخزون الدوائي قدر الامكان.

وقال الوزير العوضي: قمت بجولة مع قياديي الوزارة لتفقد 6 مستشفيات عامة، وشهدت بنفسي عدم وجود أي نواقص في الادوية في صيدليات الطوارئ، كما كان هناك بدائل لهذه الادوية، علما انه قد يكون هناك تأخير في وصول هذه الادوية حسب الدورة المستندية الا اننا نعمل في وزارة الصحة لخدمة أهل الكويت وسنقوم بتقليص الدورة المستندية، وهي مسؤوليتي كوزير صحة بتوفير الدواء لجميع اهل الكويت، لكن يجب أن نعلم أن مشكلة النقص مزمنة منذ جائحة كورونا والتي استهلك فيها المخزون مما ادى الى وجود نقص، والذي لا ننكره أبداً، الا ان الجهود تعمل على قدم وساق لتوفير الادوية للمواطنين.

وأكد الوزير العوضي على اننا نعمل حاليا على وقف الهدر في الادوية، حيث تم الربط الالي بين 117 مركزا صحيا في الكويت، والربط ايضا مع 4 مستشفيات وهي الجهراء والفروانية ومبارك الكبير وجابر الاحمد لتنظيم صرف الادوية ومنع الهدر.

وأوضح أننا نعمل بعدة وسائل لتسريع وصول الادوية، كما اننا نعمل على دعم المخزون الدوائي ونعززه ليصل الى جميع الصيدليات.

وأكد الوزير العوضي على الدعم الكامل من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء لتوفير جميع النواقص في وزارة الصحة.

وأفاد بأنه بحاجة الى الوقت الكافي، حيث مضى على توليه الوزارة 8 اسابيع فقط، قائلا: ليس لدي عصا سحرية لتختزل سنوات من النقص منذ ازمة كوفيد-19، واحتاج الى الوقت، وأعدكم بالاسراع في توفير الادوية، لافتا الى ان هناك بدائل كثيرة لـ «الادوية».

وتابع: أنا مسؤول عن توفير الدواء ونحتاج الى الوقت فقط، ونعمل على مدار الساعة لتوفير جميع النواقص.

