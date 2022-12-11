«الصحة»: لجنة لتقصي حقائق نقص الأدوية واللوازم الطبية

وطن النهار

أكدت وزارة الصحة اهمية تعزيز منظومة الامن الدوائي في الكويت لأهميتها في استكمال تقديم الخدمات ضمن المنظومة الصحية مبينة انها تعمل على مدار الساعة على توفير كل الأدوية واللوازم المخبرية في مرافقها من خلال تعاقداتها بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية.

وذكرت في بيان صحافي انه على الرغم من وجود تحديات عديدة على جميع المستويات إلا أنها وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة تعمل على تذليل كل الصعوبات من أجل تعزيز الأمن الدوائي مؤكدة حرصها على توفير البدائل الدوائية في حال وجود نقص في الأدوية.

واوضحت انه نظرا لأهمية تعزيز منظومة الأمن الدوائي في البلاد فقد قام وزير الصحة د. أحمد العوضي فور تشكيل الحكومة بعدة خطوات مهمة.

وذكرت ان اولى هذه الخطوات هي تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة ‏مستشار من إدارة الفتوى والتشريع وعضوية أعضاء من الفتوى والتشريع ووزارة المالية وذلك للتقصي وبيان وجود نقص في مخزون بعض الأدوية واللوازم الطبية من عدمه وتحديد الجهات والأشخاص المتسببين في ذلك كما تقوم اللجنة بدراسة المعوقات التي تواجه إدارة المستودعات الطبية في أداء أعمالها والمتسببين بذلك.

وبينت ان الخطوة الثانية هي تشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص في وزارة الصحة للعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الدوائية وتوجيه جميع قطاعات الوزارة بالتعاون والعمل مع اللجنة لتحقيق اهدافها.

واشارت الى ان الخطوة الثالثة هي تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة واتحاد مستوردي الأدوية والجهات المعنية لبحث ومراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت مقارنة بالدول الأخرى.

واكدت الوزارة في هذا الصدد حرصها على تطوير المنظومة الدوائية والصحية في الكويت من خلال توفير جميع الأدوية وبدائلها مع المحافظة على استقرار أسعارها وتعزيز الأمن الدوائي والخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والمقيمين.

