الخالد: الكويت تواجه حرباً من تجار المخدرات

وطن النهار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أن البلاد تواجه حرباً ممنهجة من تجار المخدرات على الكويت، مبينا «إننا لن نسمح لأي من كان باستهداف بلدنا».

وقال الخالد خلال اشرافه على عملية ضبطية المخدرات نحو 335 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاغون تقدر قيمتها بأكثر من مليوني دينار «إن هذه الكميات المهولة من المخدرات تدل على استهداف الكويت ودول الخليج، لكننا بفضل جهود المكافحة وخفر السواحل والجمارك وجميع رجال الداخلية، سنتصدى بكل حسم لتجار المخدرات، ولن نسمح إطلاقاً بالمساس بالكويت»، مؤكدا أن أهل الكويت في رقابنا وسنواصل العمل على حمايتهم من خطر المخدرات. وتقدم الخالد بشكره وتقديره لرجال وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة، وتعاونهم المثمر مع الجهات الأمنية المعنية، مؤكداً أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع، ويستدعي تضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يدهم مجتمعنا.

وذكرت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية عن قيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يرافقه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للاطلاع على ضبط وإحباط 5 محاولات تهريب مواد مخدرة إلى البلاد.

واستمع الخالد إلى شرح مفصل حول طريقة ضبط المواد المخدرة والتي تتلخص بضبط (مليون) حبة كبتاغون وإحباط تهريب نحو (80) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر، وإحباط محاولة اخرى لإدخال (20) كيلوغراما من الحشيش عبر أحد المنافذ الحدودية.

وأسفر التعاون بين الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط (235) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة في محاولة تهريبها عن طريق البحر في قضيتين مختلفتين، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من مليوني دينار، وتمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة وتعاونهم المثمر مع الجهات الأمنية المعنية، مؤكداً أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع، ويستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يدهم مجتمعنا.

