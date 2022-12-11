فيصل الحمود أشاد بالجهود الحكومية في التصدي لتجار السموم

وطن النهار

أشاد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بجهود وعمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد والنائب الأول وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في مكافحتهم لآفة المخدرات وتوجيه كل الدعم والمساندة وتسخير جميع الجهود للقضاء عليها من خلال نشر الوعي والتركيز على ضبط المخدرات ومنع دخولها للبلاد وعمل برامج صحية لمعالجة المتعاطين للمخدرات وتحفيز الشباب المتعاطي على طلب العلاج وضمان سريتها ليفتح مجال العودة أمام الشباب من هذا الطريق الخطر، وكل الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية ليقظتهم في حفظ أمن وأمان البلاد وتتبعهم المستمر للقضاء على المخدرات من خلال عملهم الدؤوب والمستمر بكل إخلاص وجد.

ومن خلال تصريح صحافي للشيخ فيصل الحمود قال : سبق وان حذرنا من ظاهرة انتشار المخدرات وما تسببه من ارتفاع في نسبة العنف والجريمة في المجتمع وما تشير له الاحصائيات ان أكثر الجرائم ترتبط بالمخدرات سواء التعاطي أو الترويج لها فضلاً عن التأثيرات المدمرة لهذه الظاهرة على العلاقات العائلية والترابط الأسري والتي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتصيب شبابها الصاعد في مقتل، وثمن أيضا حملة وكالة «كونا» ضد المخدرات تحت عنوان (المخدرات هلاكك)، مؤكدا أن هذا هو الوقت لتضافر الجهود وتكثيفها كل في مكانه للقضاء على هذه الآفه وتأمين مجتمع خال من الجرائم والمشكلات.

