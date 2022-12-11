بنك الائتمان يشارك في قمة «مجتمع المعلومات»

وطن النهار

أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن تلقي البنك دعوة للمشاركة في فعالية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023 الذي سيقام في جنيف في مارس المقبل.

وتأتي مشاركة البنك نتيجة للجهود التي بذلها البنك خلال السنوات السابقة في التحول الرقمي حيث سجل البنك انجازات عدة في تقديم خدمات رقميه من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي القروض العقارية والقروض الاجتماعية ومنح الاعاقة دون حاجة لزيارة المواطن لاي من فروع البنك ودون تدخل بشري من موظفي البنك ودون احضار مستندات من المواطن وتتم المعاملة خلال دقائق معدودة.

وذكرت انه من خلال الخطة الطموحة التي وضعتها ادارة البنك وبسواعد شباب الكويت المخلص أصبحت 99% من خدمات البنك تقدم الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع بسهولة ويسر.

