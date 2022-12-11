«تراجعات النفط» تعيد «الدين العام» والسحب من «الأجيال»

مال وأعمال

توقعت مصادر لـ «النهار» إعادة إحياء طرح قانون الدين العام والسحب من احتياطي الأجيال وتضعهما في دائرة الاهتمام مجدداً، نظراً لتراجعات أسعار النفط لأدني مستوياتها منذ بداية العام، بالغة 75.22 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني استمرار التراجع في الفوائض النفطية للعام المالي 2022/2023. ووفقا لتطور أسعار النفط الخام منذ أول أكتوبر الماضي حتى اليوم فقد سجلت أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين، تراجعاً ملحوظاً من مستويات تجاوزت حاجز 95 دولاراً إلى 75 دولارا ليفقد البرميل نحو 20 دولاراً خلال أقل من شهرين.

ووفق البيانات المعلنة، فقد تراجعت أسعار النفط عن مستويات أسعار التعادل بميزانية 2022/2023، بأكثر من 5 دولارات للبرميل، حيث قدر سعر التعادل في الميزانية الجديدة 80.4 دولاراً، فيما تراجعت الأسعار إلى 75.22 دولاراً للبرميل في ميزانية 2022/2023.

ووفقا لميزانية 2022/2023، فإن سعر التعادل لبرميل النفط بلغ 80 دولاراً للبرميل وسعر الصرف للدولار 304 فلوس وحجم الانتاج نحو 2.73 مليون برميل يوميا فيما تصل إيرادات الغاز نحو 326.9 مليون دينار وتكاليف الانناج النفطي تصل الى 3.2 مليارات دينار وذلك بارتفاع قدرة 2.3 % عن ميزانية الإنتاج في العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 73 مليون دينار.

كما بلغت إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للكويت 23.4 مليار دينار فيما تصل المصروفات والالتزامات 23.5 مليار دينار بعجز قدره 100 مليون دينار.

وعلى الرغم من تخفيف قيود كورونا والتفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الصيني فإن أسعار النفط واصلت التراجع بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.

