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مال وأعمال

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الناهض: إعادة تشكيل المجلس التأديبي لحماية المنافسة


أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض قراراً وزارياً بتحديث اللائحة الفنية الكويتية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الخاصة بفترات الصلاحية الإلزامية، كما أصدر الوزير قراراً بإعادة تشكيل المجلس التأديبي في جهاز حماية المنافسة، حيث تم استبدال عضوين في المجلس هما: د. أحمد الدرباس ود. براك الغربللي. وفي السياق نفسه، أصدر مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف قراراً بتوقيع جزاءات إدارية على 13 قسيمة وغلق 13 أخرى. ونصت القرارات السابقة على ضرورة إزالة المخالفة خلال شهر وإلا فسيتم توقيع عقوبة أشد.


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