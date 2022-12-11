1.5 % تراجعاً في القيمة السوقية للبورصات العربية

مال وأعمال

سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية تراجعاً بنحو 1.53 في المئة لتصل إلى حوالي 4.176 تريليونات دولار في نهاية شهر نوفمبر 2022 نتيجة تراجع معدلات السيولة إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال شهر نوفمبر 2022 ساهم في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية، خاصة مؤشر قطاع الطاقة، بحسب بيان صحافي.

و تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 15.76، وعلى صعيد ارتفاع مؤشرات حجم وقيم التداول بنحو 78.90 و79.73 في المئة على الترتيب مدعومةً بشكل رئيس بارتفاع مؤشرات البنوك والتأمين والصناعة.

و أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر نوفمبر من عام 2022 متراجعاً بنحو 0.23 في المئة ليصل إلى نحو 488.74 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022.

كما سجلت بورصات كل من مسقط والكويت وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 2.73 و3.82 و9.57 في المئة على التوالي.

