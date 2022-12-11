لأول مرة في التاريخ.. امرأتان توقعان على الدولار

مال وأعمال

سجلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة، عندما رفعت ورقة نقدية جديدة بقيمة 5 دولارات وقعتها امرأتان لأول مرة على الإطلاق.

سيظهر على العملة توقيع يلين كأول وزيرة خزانة أنثى، جنباً إلى جنب مع توقيع لين ماليربا، أول أميركية أصلية تتولى منصب أمين الصندوق. وعلى سبيل المزاح، أشارت يلين إلى الكتابة اليدوية «السيئة» لبعض أسلافها الذكور قائلة: «سأعترف، لقد أمضيت بعض الوقت الممتع في تحسين توقيعي». وأضافت ماليربا التي سافرت مع يلين إلى مكتب النقش والطباعة في فورث وورث بتكساس، لتقديم توقيعهما: «يعتبر توقيع امرأتين على العملة لأول مرة أمرًا بالغ الأهمية حقًا».

سيظهر التوقيعان على أوراق نقدية جديدة من فئتي دولار واحد و5 دولارات، وستدخل في التداول العام المقبل.

قالت يلين، إن وضع اسمها على العملة كان أكثر من مجرد إنجاز مهني شخصي.

وذكرت وزيرة الخزانة أن الأمور لم تكن دائماً يسيرة بالنسبة للنساء في عالم الاقتصاد. فعندما أتمت يلين درجة الدكتوراه في جامعة ييل عام 1971، لم تكن هناك نساء أخريات في مجموعتها، وفق ما نقلته «نيويورك تايمز».

