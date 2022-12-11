«مدينة النور» بلا كهرباء!

مال وأعمال

غرقت عدة أحياء في جنوب باريس في الظلام ليل الخميس الماضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي ربطته شركة «آر. تي. إي» الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء بخلل فني في أحد المحولات الكهربائية لشركة «إينيديس» للطاقة الكهربية. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن انقطاع الكهرباء قد يشل البنية التحتية في فرنسا، حيث تختبر أول موجة برد في الشتاء قدرة شبكة الطاقة على الصمود. وقالت إدارة منطقة «إيل دو فرانس»، التي تضم مدينة باريس، في شركة آر. تي. إي عبر «تويتر»: إن «شوارع كثيرة في الدوائر رقم ثلاثة وأربعة وخمسة» في باريس قد تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي ، وعادت الكهرباء بعد نحو 45 دقيقة.