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مال وأعمال

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أكبر نزوح للتدفقات من صناديق الأسهم


شهدت صناديق الأسهم الأميركية أكبر نزوح للتدفقات في عام ونصف العام الأسبوع الماضي، وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل. ووفقاً لبيانات «Refinitiv Lippe»، بلغ إجمالي التدفقات التي نزحت من صناديق الأسهم الأميركية مستويات 26.66 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر وهو أكبر مستوى منذ أبريل 2021. وسحب المستثمرون 9.91 مليارات دولار من صناديق أسهم النمو، فيما شهدت صناديق أسهم القيمة عملية بيع صافية بلغت 2.03 مليار دولار، إذ استمر البيع لثالث أسبوع على التوالي في كل قطاع. على الجانب الآخر استقبلت صناديق السندات الأميركية تدفقات بقيمة 992 مليون دولار، بعدما شهدت نزوح للتدفقات لأربعة أسابيع على التوالي. ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماع سياسته النقدية الأسبوع المقبل وسط توقعات بزيادة معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، كما أن مخاوف ركود الاقتصاد في تزايد.


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