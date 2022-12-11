25 % ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران خلال 2023

مال وأعمال

توقعت ???شركة أميركان إكسبريس غلوبال بيزنس ترافيل أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران على مسارات رئيسة بنسبة تصل إلى 25 % في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الوقود والدولار ونقص العمالة والطائرات. ومن المتوقع تسجيل أكبر الارتفاعات في الدرجة الاقتصادية بين أستراليا وآسيا، وفي درجة رجال الأعمال على الرحلات الداخلية الأسترالية وتلك المتجهة إلى نيوزيلندا، وكذلك الخاصة بالدرجة الاقتصادية على الرحلات بين آسيا وأوروبا. وسترتفع كلفة الدرجة الاقتصادية على الرحلات داخل أميركا الشمالية بنسبة أقل تصل إلى 3 %، وداخل أوروبا 5.5 %، مع تعويض التخفيضات التي طرأت على السعة خلال فترة الجائحة.