«Ooredoo business» حصدت جائزة شريك العام

مال وأعمال

جرى أخيراً تكريم Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال بجائزة «أفضل شريك في الحلول الأمنية لعام 2022» من قبل شركة Cisco. تأتي هذه الجائزة كجزء من استراتيجية Ooredoo business وتعاونها المستمر مع شركات عالمية رائدة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الشركات من خلال تقديم أفضل الحلول الأمنية لهم.

وبهذه المناسبة، قال عيسى الموسى المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo: «نفتخر في Ooredoo بتكريمنا بهذه الجائزة من شريكنا Cisco. شراكتنا الدائمة مع Cisco تمنح عملاءنا حلول الأمن السيبراني، حلول إنترنت الأشياء (IOT)، حلول مركز البيانات، حلول الحوسبة السحابية، حلولاً تم تصميمها لتلبية احتياجات أصحاب الشركات».

واضاف نسعى دائما لتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا؛ نوفر أفضل الحلول في مختلف المجالات والتي صممت لتناسب احتياجات أصحاب الشركات لدعمهم في الوصول إلى تحقيق إمكاناتهم الكاملة وضمان نجاحهم في حماية ومراقبة بيانات عملائهم على مدار الساعة لمنع جميع التهديدات التي قد يتعرض لها أصحاب هذه الشركات.

وزاد: اننا في Ooredoo business نقدم حلولاً مختلفة في كل المجالات مصممة خصيصًا لأصحاب الشركات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وحماية كل بياناتهم على مدار الساعة مع ضمان أعلى مستويات الأمان. وأضاف: سنستمر في business Ooredoo في تقديم الحلول الأمنية التي تمكن الشركات والهيئات الحكومية من استضافة التطبيقات والبيانات عبر بيئة افتراضية آمنة.

