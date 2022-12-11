«وربة» كرَّم أبطال الكويت في «الجوجيتسو»

مال وأعمال

كرَّم بنك وربة أبطال الكويت الفائزين بالمراكز الثانية والثالثة في بطولة مهرجان أبو ظبي العالمية للجوجيتسو والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 11 و 12 نوفمبر الماضي، حيث فاز اللاعب عبد العزيز عبد الله المحري بالمركز الثاني في البطولة والحزام الرمادي وزن (27kg) وفاز بنفس المركز الثاني والحزام الرمادي اللاعب حمد بدر السميط ولكن وزن (24 kg)، فيما فاز بالمركز الثالث والحزام الرمادي في البطولة اللاعب عبد العزيز فهد الرشيد وزن (30kg ).

وبهذه المناسبة أشاد مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري بما حققه هؤلاء الأبطال الثلاثة في البطولة من إنجاز رياضي مشرف يضاف إلى السجل الحافل للإنجازات الرياضية الكويتية.

وتابع قائلاً: «إن هذا التكريم يمثل تجسيداً لاعتزاز « بنك وربة» بأبناء الكويت وما يحققونه من إنجازات على صعيد المحافل الدولية، وتأكيداً لدعم البنك كل الكوادر الوطنية القادرة على رفع راية الكويت خفاقة في تلك المسابقات التي تلقى اهتماماً ومتابعة على مستوى العالم.

وأكد المطيري على أن الشباب الكويتيين يبرهنون على قدرتهم على تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات والنجاحات ومواصلة العطاء.

وأعرب عن فخره بما يحققه أبطال الكويت الرياضيون وما يقدمونه من نموذج يحتذى به في أهمية العمل الجاد والإرادة من أجل تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف.

وذكر المطيري أن بنك وربة يحرص على تكريم الكفاءات الوطنية الرياضية، لإثراء النشاط الرياضي، مؤكداً مواصلته دعم الرياضة والرياضيين واهتمامه بالأبطال الذين يحرزون المراكز المتقدمة في المنافسات العالمية، ويرفعون علم الكويت على منصات التتويج.

وأشار إلى أن «وربة» يحافظ على دوره الريادي بين مؤسسات القطاع المصرفي في دعم الكفاءات الوطنية في جميع المجالات، بما فيها الكفاءات الرياضية، وذلك من خلال مشاركته في تكريم القائمين عليها وإبراز النجاحات التي يحققونها في المحافل العالمية وإنجازاتهم التاريخية، إضافة إلى تقديم سبل الدعم اللازمة لهم.

