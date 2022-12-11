«بيكر تلي» عقدت ورشة عمل لـ «المعيار 17»

مال وأعمال

عقد مكتب «بيكر تلي» لتدقيق الحسابات بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين ورشة عمل، حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»، بحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، ولفيف من الرؤساء التنفيذيين والخبراء الاكتواريين والمديرين الماليين في الشركات الأعضاء بالاتحاد.

وألقى خبراء من مكتب بيكر تلي خلال ورشة العمل الضوء على التحديات التي تنتظر شركات التأمين الكويتية في تطبيق المعيار، لاسيما مع قرب انتهاء المهلة النهائية المحددة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1 يناير المقبل.

وقال هشام سرور الشريك التنفيذي في مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات: إن مجلس معايير المحاسبة الدولية سبق وقام بتأجيل تطبيق المعيار، من 1يناير 2021 إلى يناير 2023، وذلك تجاوباً مع مطالب شركات التأمين العالمية بمنحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار. وأشار إلى أن المعيار 17 جاء ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين»، ويتمثل الغرض من هذا الإحلال في تحقيق نقلة ذات قيمة مضافة في عرض المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، لافتاً إلى أن كافة أنواع شركات قطاع التأمين معنية بتطبيق المعيار 17.. «التقليدية» و»التكافلية» و«إعادة التأمين».

وأوضح أن المتطلبات الجديدة تعكس الشفافية في وصف عقود التأمين، بالإضافة إلى دقة الاعتراف والقياس لعقود التأمين، بالإضافة إلى الإفصاحات المصاحبة، والتي تتطلب وصفاً دقيقاً وواضحاً حول عقود التأمين، الأمر الذي يسهل فهم طبيعة العقود وتصنيفها، ويمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة. وبخصوص تحديات تطبيق المعيار 17، قال سرور إن تطبيق المعيار ينطوي على عدد من التحديات: أولها أنه يجب الاستعانة بنظم آلية لإدارة عقود التأمين وتصنيفها وفقاً لمتطلبات المعيار وإجراء احتساب المخاطر لها ، مشيراً إلى أن التحدي الثاني فهو ضرورة توافر خبير اكتواري لدى شركات التأمين عند تطبيق المعيار، وذلك لإجراء كل المهام الاكتوارية المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل من سنة أو أكثر، بالإضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل خدمة تأمينية.

وأضاف: يتمثل التحدي الثالث في المهام المنوطة بالإدارة المالية داخل كل شركة بإعادة هيكلة الدليل المحاسبي لها بما يتوافق مع بنود العرض للبيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار 17 مشدداً على أنه يتعين على شركات التأمين استيفاء إدارة تلك التحديات بشكل متكامل ومتوازي بهدف الوصول إلى النتيجة النهائية المرجوة وهي الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار.

شركات التأمين المشاركين في ورشة العمل وحدة تنظيم التأمين بإصدار تمديد جديد للمهلة الزمنية اللازمة الزمني لتطبيق المعيار 17، حتى يتسنى لها توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات المعيار.

