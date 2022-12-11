«stc» تنال جائزة «أفضل بنية تحتية لشبكات G5» بالشرق الأوسط

مال وأعمال

شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، في قمة قادة قطاع الاتصالات ‹Telecom Review Leaders› 2022»، واحدة من كبرى الفعاليات المتخصصة على مستوى صناعة الاتصالات التي تجمع بين قادة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم. حيث انضم المسؤولون التنفيذيون في stc ممثلة بالمهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في الشركة الى حلقتي نقاش خلال القمة، حيث تبادلوا خلالهما وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بـتمكين قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي. وعلى هامش القمة، أقيم حفل توزيع جوائز التميز في اليوم الأخير من القمة حيث فازت stc بجائزة «أفضل بنية تحتية لشبكات الجيل الخامس 5G» على مستوى الشرق الأوسط.

وخلال الفعالية، شارك المهندس مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc، في حلقة نقاشية بعنوان «قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والتي سلطت الضوء على توقعات الحكومة من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الخدمات والحلول الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى الشبكة، وكذلك كيفية مواكبة التوسع التكنولوجي في عالم اليوم. من ناحية أخرى، شارك م. فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc آراءه خلال حلقة نقاش «سبل نشر البنية التحتية المناسبة».

وتعليقًا على مشاركة stc في هذه القمة، قال الحربي: «ندعم استراتيجيتنا في stc بعقلية رائدة تمكننا من استكشاف الابتكارات والتقنيات الرقمية الجديدة التي تعزز وتثري تجربة عملائنا الكرام. وتعد المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تجمع القادة في صناعتنا، منصة لمشاركة الأفكار القيمة ومناقشة الموضوعات المهمة التي تؤثر في صناعتنا. في هذا المجال، أود أن أشكر المنظمين على هذا الحدث الرائع الذي يحفز الابتكار في صناعتنا، والشكر موصول إلى زملائنا في قطاع الاتصالات لمشاركتهم خبراتهم في هذه القمة».

