بورصة الكويت «محلية» وتعتمد على الأفراد

مال وأعمال

قال الشال: ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2022 إلى 30/11/2022، واوضحت فيه أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 40.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.8% للشهور الـ 11 الأولى 2021) و38.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (46.1% للشهور الـ11 الأولى 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.664 مليار دينار ، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 5.447 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 217.467 مليون دينار. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 33.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.0% للفترة نفسها 2021) و30.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.3% للفترة نفسها 2021). وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.5% للفترة نفسها 2021) و24.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.7% للفترة نفسها 2021). وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.5% للفترة نفسها 2021) و3.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.1% للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 587.370 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 482.607 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 104.763 ملايين دينار. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 11.942 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.0% للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 11.176 مليار دينار مستحوذين بذلك على 79.0% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (85.9% للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 765.975 مليون دينار.