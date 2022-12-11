بوتين: روسيا لن تبيع النفط بسقف سعري «غبي»

مال وأعمال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده، قد تخفض إنتاجها من النفط، وسترفض بيعه لأي دولة تطبق السقف السعري «الغبي» الذي فرضه الغرب على النفط الروسي، حسب تعبيره. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكك، عاصمة قرغيزستان: «بالنسبة لرد فعلنا، قلت بالفعل إننا ببساطة لن نبيع للدول التي تتخذ مثل هذه القرارات». وأضاف: «ربما نفكر حتى في خفض الإنتاج إذا لزم الأمر». وقال بوتين: إن روسيا ملتزمة باتفاق بشأن الإنتاج مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+، لذا فإن تلك الخطوة الصارمة ما زالت مجرد احتمال.

ومضى يقول: «نفكر في ذلك، لا توجد حلول حتى الآن. وسيجري توضيح الخطوات الملموسة في مرسوم رئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة». ورفض بوتين محاولة الغرب تضييق الخناق على الموارد المالية لروسيا قائلا إن السقف السعري البالغ 60 دولارا يساوي بالفعل السعر الذي تبيع به روسيا نفطها. وقال: «يبلغ السعر في نهاية الأمر حوالي هذا الرقم، لذا لسنا قلقين بشأن الموازنة». وحذر بوتين من أن محاولات الغرب فرض سقف سعري ستؤدي إلى انهيار قطاع النفط عالميا مما سيؤدي إلى زيادة كارثية في الأسعار. وقال: «هذا سيؤدي إلى انهيار القطاع نفسه لأن المستهلك سيصر دائما على أن يكون السعر أقل. الاستثمار والتمويل في القطاع أقل ما ينبغي بالفعل، وإذا استمعنا للمستهلكين وحدهم فإن مستوى الاستثمار سينخفض إلى الصفر». وأضاف: «كل هذا سيؤدي في مرحلة ما إلى قفزة كارثية في الأسعار وانهيار قطاع الطاقة العالمي، هذا مقترح غبي لم تتم دراسته أو التفكير فيه بعناية».

وقد انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا إلى 71.02 دولاراً للبرميل عند التسوية، مسجلا أدنى مستوى في 2022. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 76.10 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو: «أي مخاوف بشأن العرض أصبحت ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن الاقتصاد»، وفق رويترز.

ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب كيستون إلى تراجع مكاسب الخام ودفع الخامان القياسيان إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل. وأُغلق خط كيستون في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تسرب 14000 برميل نفط في كانساس. وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأميركي منذ أوائل أغسطس ولبرنت منذ أبريل.

