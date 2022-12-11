الإمارات: 9 % ضريبة على أرباح الشركات

مال وأعمال

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ووفقاً للقانون، تم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم (حوالي 102 ألف دولار)، وبنسبة تبلغ صفراً في المئة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. هذا وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع. كما اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ميزانية إمارة دبي لعام 2023.

وتتضمن موازنة دبي 2023 نفقات بقيمة 67.5 مليار درهم (18.3 مليار دولار)، وإيرادات بواقع 69 مليار درهم (18.7 مليار دولار). وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه قد تم اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025، بإجمالي نفقات قدرها 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار). وتهدف الموازنة الجديدة، لتلبية الطموحات المستقبلية لإمارة دبي، تحفيز ريادة الأعمال، جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستحوذ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات على 41 في المئة نسبة التوزيع القطاعي للنفقات، ثم قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 34 بالمئة، ثم قطاع التميز الحكومة والإبداع والابتكار بنسبة 5 في المئة.

وتظهر موازنة العام المالي المقبل أن إيرادات النفط لا تمثل سوى حوالي 5 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2023.

