أكبر مدير أصول في العالم: استعدوا لركود لا مثيل له!

مال وأعمال

خرج الاقتصاد العالمي من حقبة شهدت استقرار النمو والتضخم على مدى أربعة عقود، ليدخل فترة من عدم الاستقرار المتزايد، فيما النظام الجديد الذي يضعف القدرة على التنبؤ، موجود ليبقى، وفقاً لما يراه أكبر مدير للأصول في العالم.

قالت شركة BlackRock: إن الركود اقترب في جميع أنحاء العالم في وقت تعزز البنوك المركزية تكاليف الاقتراض بقوة لترويض التضخم، مشيرة إلى أنه في هذه المرة، ستشتعل المزيد من الاضطرابات في السوق أكثر من أي وقت مضى.

هذا يعني أن صانعي السياسات لن يكونوا قادرين على دعم الأسواق، كما فعلوا خلال فترات الركود السابقة، كما كتب فريق من استراتيجيي شركة BlackRock بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة فيليب هيلدبراند في تقرير بعنوان التوقعات العالمية لعام 2023. وقالوا: «الركود متنبأ به بينما تتسابق البنوك المركزية لمحاولة ترويض التضخم. إنه عكس فترات الركود السابقة، فلن يسعف محافظي البنوك المركزية الإنقاذ عندما يتباطأ النمو في هذا النظام الجديد، على عكس ما يتوقعه المستثمرون». وأضافوا: «تقييمات الأسهم لا تعكس الضرر المقبل». إن احتمال الدعم المحدود للسياسة يعني أن المستثمرين يحتاجون إلى أساليب أكثر ديناميكية، تتضمن تغييرات أكثر تواتراً في المحفظة وأخذ «نظرة أكثر تفصيلاً للقطاعات والمناطق وفئات الأصول الفرعية، للتحرك أثناء التقلبات المقبلة»، وفقاً لـ BlackRock.

