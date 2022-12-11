الذهب ارتفع مع هبوط الدولار

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخُّم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1800.22 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1812.80 دولاراً، وفقا لـ«رويترز». وهبط مؤشر الدولار 0.1%، حيث يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالا بنسبة 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر. كما سيترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر. وقال كبير المحللين في أواندا، إدوارد مويا، في مذكرة: «سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم ومتى يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة».