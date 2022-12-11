اقتصاد أوروبا على أعتاب كارثة

مال وأعمال

مع اقتراب فصل الشتاء، تعمل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا بشكل محموم على صياغة برامج مساعدات لحماية مواطنيها من الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا، إذ وضعت فرنسا حدودا لأسعار الكهرباء، فيما هناك تخفيضات على البنزين في إيطاليا، وإعانات على فاتورة التدفئة في ألمانيا. وتدفع هذه الإجراءات التي تكلف الكثير من الأموال، والتي تصل إلى مئات المليارات من اليورو، إلى تضخم احتياجات التمويل في المنطقة، إذ باتت أعلى بكثير من المعايير التاريخية للعام الرابع على التوالي. تكمن المشكلة في اختفاء الدور الذي كان يلعبه البنك المركزي الأوروبي على مدار السنوات الثماني الماضية، عندما كان يطبع النقود ويقوم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات، وبات على الحكومات إيجاد ممولين جدد. ويتوقع المحللون دخول المركزي الأوروبي بشكل محموم في سوق السندات، ولكن بهدف البيع خلال 2023 - ما يزيد على 500 مليار يورو على أساس صافي، وهو الرقم الأكبر في هذا القرن.