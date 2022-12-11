«التنمية الأفريقي»: 9 مليارات دولار للدول المنخفضة الدخل

مال وأعمال

وافق شركاء التنمية في صندوق التنمية الأفريقي على الالتزام بحزمة مالية إجمالية قدرها 8.9 مليارات دولار، لدورته التمويلية في الفترة من عام 2023 إلى 2025، وهي أكبر عملية تجديد لموارد الصندوق في تاريخه. ويعد صندوق التنمية الأفريقي النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إذ يقدم المنح والقروض الميسرة للبلدان ذات الدخل المنخفض في القارة. وتشتمل حزمة عملية تجديد الموارد البالغة قيمتها 8.9 مليارات دولار، على 8.5 مليارات دولار من التمويل الأساسي لصندوق التنمية الأفريقي، و429 مليون دولار لفائدة نافذة العمل المناخي المنشأة حديثًا. ويمثل التمويل الأساسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي زيادة بنسبة 14.24 في المئة على العملية الخامسة عشرة لتجديد موارد الصندوق البالغ قيمتها 7.4 مليارات دولار. وقال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا إن البلدان الأفريقية المنخفضة الدخل هي الأكثر ضعفاً والأقل استعداداً لمواجهة تغير المناخ.