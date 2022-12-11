132 مليون دولار غرامة على بنك «سانتاندر»

مال وأعمال

فُرضت غرامة قدرها 108 ملايين جنيه إسترليني (132.4 مليون دولار) على الفرع البريطاني لمصرف «سانتاندر» الإسباني العملاق، وذلك بعد الكشف عن «ثغرات خطيرة ومستمرة في عمليات مراقبته المرتبطة بمكافحة غسل الأموال»، كما أعلنت «هيئة السلوك المالي» «اف سي ايه» البريطانية. وقال المسؤول في الهيئة، مارك ستيوارد، في بيان إن «سوء إدارة سانتاندر لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أدت إلى خطر غسل أموال وإجرام مالي طويل الأمد وكبير». وأضاف أن الفرع «أخفق في الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال بشكل سليم» في الفترة بين 31 ديسمبر 2012، و18 أكتوبر 2017.