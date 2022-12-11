اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. قصص وتحديات مستعصية وحلول «على مرمى البصر»

Sunday النهار

حل اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر (أمس) هذا العام مع تناقضات كبيرة، في المنطقة والعالم، على صعيد الحقوق والحريات. فمن العصابات المسلحة في هايتي، والعنف في اليمن، وعمليات الجلد والإعدام في الأماكن العامة في أفغانستان، إلى معاملة الأقليات في شينجيانغ، هناك في المقابل لحظات ملهمة في عام اتسم بالتحديات والغموض، وفق وصف منظمة هيومان رايتس ووتش.

وضمن هذا الإطار، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه رغم العديد من الأزمات التي تبدو مستعصية في جميع أنحاء العالم، لا يزال من الممكن إيجاد حلول، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وفي حديثه من جنيف، بعد عودته من جولة استمرت أربعة أيام في أوكرانيا التي دمرتها الحرب، روى تورك أنه أُجبر على الاحتماء في مخبأ أثناء عملية قصف.

وهذه التجربة التي مرّ بها هي ما يواجهه الأوكرانيون وزملاؤه في الأمم المتحدة بشكل دائم، وفق ما أوضح تورك خلال المؤتمر الصحافي قبل أن يشدد على أنه استشف من هذا الحادث أن الحرب يجب أن تتوقف.

رسالة أمل

نقلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 74 عاما لمنع تكرار رعب حربين عالميتين، أكد تورك أن تجاهل حقوق الإنسان وازدراءها قد أديا إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية.

وفي رسالة أمل، تابع قائلا إنه حتى عندما تبدو التحديات مستعصية على الحل، إذا ركز القادة في السياسة والمجتمع ردودهم على حقوق الإنسان فقط، فإن الحلول ستكون دائما أمامهم.

في دائرة الضوء

وقد صح هذا الأمر في السودان، وفق قول رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث غيّر المجتمع المدني، بقيادة النساء والشباب على وجه الخصوص، المعادلة على الأرض، وتحدى المجتمع للتحرك والتطور نحو الأفضل، مع المزيد من الحريات.

وشدد تورك على ضرورة التركيز على أزمات أخرى غير تلك التي تهيمن على عناوين الأخبار، وأوضح أن الوضع اليائس في هايتي لا يمكن تجاهله.

وقال إن العصابات المسلحة التي يُقال إنها مدعومة من النخب الاقتصادية والسياسية، تسيطر على أكثر من 60 في المئة من العاصمة.

واستمر هذا الوضع الكارثي القائم، رغم حقيقة أن 4,7 ملايين شخص يواجهون الجوع الحاد، ومقتل 1448 شخصا، وإصابة 1145 آخرين، واختطاف 1005 على أيدي العصابات منذ بداية العام.

ولفت إلى أنه خلف هذه الأرقام عائلات ومجتمعات بأكملها يمزقها العنف مضيفا أن العنف الجنسي تستخدمه العصابات أيضا لبثّ الخوف وفرض السيطرة على السكان، وفقا لبعثة حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في هايتي.

وقال: يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وخاصة عدم المساواة الاجتماعية، وتفشي الفساد، والتواطؤ بين النخب القوية وزعماء العصابات، والإفلات من العقاب المستشري، مضيفا أنه من غير المعقول أن يستفيد الناس من معاناة الهايتيين.

وأكد إلى جميع الذين قد يهددون سلام هايتي وأمنها واستقرارها أن عقوبات مجلس الأمن وحظر الأسلحة المفروض على النخب الهايتية التي يقال إنها تدعم العصابات، يبعث رسالة قوية جدا إليهم مفادها بأن مثل هذه الأعمال يجب أن تتوقف.

محنة اليمن

وفي ما يتعلق باليمن، حيث اندلع العنف بين الحكومة والقوات المدعومة من الحوثيين منذ أكثر من سبع سنوات، أوضح تورك أنه رغم أن الأعمال العدائية والضربات الجوية واسعة النطاق قد توقفت بشكل عام، فإن التقارير عن وقوع إصابات لا سيما بين الأطفال بالقرب من الخطوط الأمامية بسبب الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب مستمرة، بحسب الأمم المتحدة.

وفي ملف أفغانستان، لفت تورك إلى قرار سلطات الأمر الواقع بتنفيذ عمليات الجلد والإعدام في الأماكن العامة، والاستبعاد المنهجي للنساء والفتيات من جميع جوانب الحياة تقريبا ما يعد أمرا لا مثيل له في هذا العالم.

وتابع تورك قائلا إن مثل هذه الإجراءات كانت انتهاكا صارخا لالتزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، قبل أن يحث طالبان على فرض وقف فوري لعمليات الإعدام في المستقبل وإلغاء عقوبة الإعدام.

في موزامبيق، حيث لا يزال المدنيون يتعرضون للتشريد والقتل والاعتداءات الجنسية من قبل الميليشيات المتطرفة، بعد خمس سنوات من بدء الصراع في كابو ديلغادو، شدد تورك على أنه لا يمكن حل النزاع إلا من خلال معالجة أسبابه الجذرية.

وسيتطلب ذلك حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصون الفضاء المدني، وضمان الوصول إلى العدالة، وإعطاء الأولوية للشباب والنساء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصنع القرار، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية.

كارثة الصومال

قال تورك إن حالة الطوارئ في الصومال تمس بحقوق الإنسان وتحتاج إلى اهتمام العالم.

وشرح إنه بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود وهجمات المتطرفين، تواجه البلاد كارثة إنسانية. وفي الوقت نفسه، وثق مسؤولو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ارتفاعا حادا في الخسائر المدنية، ويُعزى 76 في المئة منها إلى حركة الشباب المتطرفة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي التكفيري، وفق قول المفوض السامي.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل 672 شخصا في الصومال وجُرح 1082 شخصا في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وهي مقلقة بنسبة 51 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: تشمل بواعث القلق الجدية بشأن حقوق الإنسان أيضا اعتقال الصحافيين واحتجازهم، وإعاقة حرية التعبير، وتعزيز الرقابة الذاتية، وتفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقا في مجال حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان عنصر أساسي في العمل الإنساني.

ولدى سؤاله عن الصين، التي رفضت نتائج تقرير شديد اللهجة لمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن معاملة الأقليات في شينجيانغ هذا الصيف، قال المفوض السامي إن التقرير سلط الضوء على بواعث قلق بالغة الخطورة بشأن حقوق الإنسان، وينصب تركيزي على متابعة التوصيات الواردة في التقرير وهي بالنسبة لي أساسية جدا.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلن تورك عن حملة مدتها عام كامل للتذكير بالإجماع الذي يتوخاه هذا الإعلان، وفق الأمم المتحدة.

وستتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنسيق المبادرة مع الشركاء وستشمل أنشطة وإجراءات وسبل تجديد وعي الناس والتزامهم بحقوق الإنسان، لا سيما بين الشباب.

وأوضح تورك أن أحد الأهداف هو إحياء الروح والاندفاع والحيوية التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عاما وتجديد الإجماع العالمي حول حقوق الإنسان، وهو الإجماع الذي يوحدنا في مواجهة العديد من التحديات.

قصص ملهمة

من جهة ثانية، ركزت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير بمناسبة يوم حقوق الإنسان على اللحظات الملهمة في عام اتسم بالتحديات والغموض، وفق ما جاء في تقريرها.

وأظهرت النساء المحتجات من أجل حريتهن في إيران وأفغانستان جوهر المقاومة.

وقد يساعد انتصار الحقوق الإنجابية في كولومبيا على تمهيد الطريق أمام النساء المدافعات عن حقوقهن في بلدان أخرى. وأثبتت محاكمة للجرائم ضد الإنسانية في سورية أنها حدث مفصلي لضحايا التعذيب وللعدالة الدولية، وفق ما ذكرت المنظمة.

النساء والفتيات يقُدن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، ويلوحن بحجاباتهن ويهتفن المرأة، الحياة، الحرية!، بعد وفاة مهسا (جينا) أميني (22 عاما) عقب اعتقالها بموجب سياسة متعلقة بالآداب في سبتمبر. الاحتجاجات، والشابات في صلبها، هي قصة شجاعة حقيقية.

الإجهاض

مع أن المحكمة العليا الأميركية في يونيو أسقطت القضية التي تشكل أساسا لتشريع الإجهاض، لكن يمكن للأشخاص المقيمين هناك الاستلهام من كولومبيا، حيث تَوسَّعت حقوق الإجهاض هناك وفي وقت سابق هذا العام، وفق هيومن رايتس وتش.

من جهته، ألغى الجيش الإندونيسي اختبارات العذرية المهينة التي كانت جزءا من إجراءات تجنيد النساء.

المقاومة تعني المرأة

في يوم حقوق الإنسان، هنّأت هيومان رايتس ووتش نساء أفغانستان الشجاعات اللواتي يتصدين لقمع طالبان ويطالبن بالاعتراف بحقهن في التعليم.

وإعادة فتح مدارس البنات الثانوية. فهن يدعونَ إلى احترام الحقوق الأساسية للمرأة ويطالبن بمشاركة المرأة اجتماعيا وسياسيا في المجتمع. نحن نقف معهن، وفق ما قالت المنظمة.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2022 للمدافعين عن حقوق الإنسان من بيلاروسيا، وروسيا، وأوكرانيا، ما يمنح تقديرا مستحَقا للنشطاء الذين يناضلون من أجل الحقوق والعدالة بالنيابة عن السكان المحاصرين، وفق هيومن رايتس ووتش.

وفي الملف السوري، كانت إدانة ضابط مخابرات سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة ألمانية خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سورية، ومثّلت لحظة ذات معنى للمدنيين ضحايا التعذيب والاعتداء الجنسي في سجون سورية.

وتعتبر موافقة نيجيريا على نقل آلاف الأطفال خارج الحجز العسكري علامة بارزة ستساعد في منع الاعتقال العسكري للأطفال وتضمن حصولهم على الدعم المطلوب، وفق المنظمة.

إلى ذلك، اكتسبت حملة هيومن رايتس ووتش لإنهاء استخدام سجون المقاطعات لاحتجاز المهاجرين في كندا زخما كبيرا. وألغت أربع مقاطعات عقود احتجاز المهاجرين مع الحكومة. واعتبرت المنظمة أنه حان الوقت لتنهي كندا هذه الممارسة المدمرة نهائيا.

