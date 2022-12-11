الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. صاغته امرأة واستلهم روح الثورة الفرنسية و«الماجنا كارتا»

Sunday النهار

إثر الحرب العالمية الثانية تبين حجم الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا النازية، وتوافقت آراء المجتمع الدولي بأن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن حقوق الإنسان بشكل كاف، وبات ضروريا أن يتم تحديد حقوق الأفراد في وثيقة حقوق ذات طابع دولي، كإعلان عالمي، وعلى أثر ذلك قام الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الكندي جون بيترز همفري بالعمل على المشروع، وتمت صياغة الإعلان الرئيسي، وكانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية، وقامت إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واشترك معها رينيه كاسان من فرنسا، الذي وضع المشروع الأوّلى للإعلان.

وكان مقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمنزلة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان، ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947، ثم صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه الوثيقة في 10 ديسمبر 1948 حيث صوت 48 لمصلحتها، وامتنع 8 عن التصويت هي (جميع دول الكتلة السوفيتية وجنوب أفريقيا)، وقبل التصديق على هذا الإعلان كانت هناك مجموعة من البلدان قد أعلنت عن «وثيقة لحقوق الإنسان» ومنها قانون الحقوق الإنجليزى ووثيقة الحقوق في أميركا، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا.

وكان جون همفري وضع مسودة للإعلان في 400 صفحة، بناء على تكليف اللجنة الثلاثية المؤلفة من روزفلت وتشانغ ومالك.

ولما كان من غير العملي أن يصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 400 صفحة، قامت إليانور روزفلت بتكليف رينييه كاسان بوضع مسودة مختصرة واضحة ودقيقة فاعتمد كاسان على «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1789 و«الماجنا كارتا» الصادرة عن نبلاء بريطانيا العظمى في 1215 وتم اختصار الإعلان العالمي في ثلاثين مادة من بينها المادة 18 التي نصت على (حرية التفكير والضمير والدين) والمادة 20 التي نصت على (حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم إكراه أي إنسان على الانضمام إلى جمعية ما)، والمادة 26 التي نصت على (حق الإنسان في التعليم).

