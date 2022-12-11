الفيلم الكويتي «فيلكا بيت العود» فاز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان القدس السينمائي

Sunday النهار

فاز الفيلم الكويتي فيلكا بيت العود للمخرج علي حسن خليل بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القدس السينمائي الدولي. في دورته السابعة التي اختتمت اعمالها في مدينة غزة وسط حضور فني لافت.

وفي تصريح اكد رئيس المهرجان الدكتور عزالدين شلح ان الدورة السابعة لمهرجان القدس السينمائي شهدت مشاركات دولية واسعة وتنافساً كبيراً بين المبدعين من انحاء العالم، وشرف كبير ان تكون بيننا السينما الكويتية ومبدعيها سواء من خلال فيلم فيلكا بيت العود للمخرج علي حسن خليل او عبر مشاركة المخرج الكويتي الفنان عبدالعزيز الصايغ رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة في عضوية لجنة التحكيم.

وتابع الدكتور عز الدين شلح: وفوز الكويت يأتي ترسيخا لمكانتها الفنية الرائدة في مجال صناعة السينمائية الروائية منها او الوثائقية وقد استقبل فيلم فيلكا بيت العود بحفاوة كبيرة من قبل لجنة التحكيم وايضا جمهور المهرجان الذي تعرف على اهمية تلك الجزيرة ومكانتها في عمق التاريخ الانساني ودورها الحديث.

من جانبه، عبر المخرج علي حسن عن سعادته الغامرة بهذا الفوز الذي اهداه للكويت الغالية وولدعم والرعاية اللذين تقدمهما للمبدعين وايضا الادوار الايجابية التي تقوم بها الجهات الرسمية متمثلة بوزارة الاعلام وايضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. واشار الى ان الفيلم يمثل رحلة الى تلك الجزيرة واستدعاء تاريخها وايضا الدور الكبير الذي لعبته في مواجهة الكثير من التحديات. وايضا البطولات التي قدمتها هذه الجزيرة في مواجهة الاحتلال الغادر عبر خلال المقاومة التى لعبت ادورا بطولية كبرى.

وقال المخرج علي حسن خليل إن فيلم فيلكا بيت العود يأتي تكملة لسلسلة من الاعمال الوثائقية التي انجزها خلال الاعوام ومنها سنة 90 ومعركة السماء والارض وحكاية بطل ومن الكوت الى الكويت والخلايا وغيرها من الاعمال السينمائية حيث احضر لاكثر من مشروع سينمائي روائي – و – وثائقي جديد.

