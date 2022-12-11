«ميامي» تتألق على مسرح «مهرجان أم الإمارات»

Sunday النهار

افتتحت فرقة ميامي الكويتية الحفل الأول من برنامج حفلات مهرجان أم الإمارات، الحدث العائلي الترفيهي الأبرز في المنطقة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، على كورنيش العاصمة، الذي رفع شعار كامل العدد، وأدى أعضاء الفرقة مجموعة من أشهر أغنياتهم الخليجية وسط تفاعل وحضور لافتين، فيما يجتمع مساء اليوم كل من أريام وأصيل هميم، لتقديم باقة من أغنياتهما الخليجية والعراقية المميزة، كما يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء الحفل الثالث يوم 17 ديسمبر الجاري، مؤدياً مجموعة من أغانيه الشبابية والرومانسية التي حققت رواجاً كبيراً. شكلت الحفلات الغنائية في ساحة العروض على المسرح الرئيسي، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة والديكور والجرافيك، والواقع في قلب فعاليات المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 18 ديسمبر الجاري، نقطة جذب لزوار المهرجان، حيث أضفت أجواء من البهجة والسعادة على الحضور.

واستقبل الحضور فرقة ميامي التي تتكون من الفنانين خالد ومشعل ميامي وفرقتهما الموسيقية، بحفاوة كبيرة، مقدمين فقرة غنائية موسيقية خليجية تفاعل معها الجمهور الذي أخذ يردد معهم كلمات الأغنيات سواء القديمة أو الجديدة والتي واكبت مسيرتهم الفنية الحافلة بالنجاحات، من أبرزها غلاي أنت غلاي ويكسر الخاطر يا عمري أنا وبستأنس وحبيب الروح والليلة والحمدلله وشفناكم. وأعربت فرقة ميامي عن فخرها بأن تفتتح حفلات مهرجان أم الإمارات ضمن فعالياته الترفيهية المميزة، والتي تجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ضمن أجواء الإمارات الشتوية الخلابة، وبين أهل العاصمة الإماراتية المتذوقين للفن، معتبرين أن هذا الحدث من أضخم المهرجانات الترفيهية الفنية في المنطقة والتي تجتمع من خلالها العائلات والأطفال وكل الجنسيات من مختلف الفئات العمرية، ليعيشوا تجربة فنية ترفيهية استثنائية.

