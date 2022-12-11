الكويت تحتفل مع سباق «الوطني للجري»

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نظَّم بنك الكويت الوطني يوم أمس سباق الجري، والذي شهد فعاليات متنوعة واستثنائية في الحفل الختامي. وشهد السباق بنسخته الثامنة والعشرين على التوالي مشاركة جماهيرية كثيفة في تأكيد جديد على نجاح بنك الكويت الوطني في إطلاق فعاليات ناجحة تحظى دائماً بمشاركة جماهيرية كثيفة وثقة عالية من المجتمع.

وقد شهد الحفل الختامي تتويج 12 فائزاً في المراكز الثلاثة الأولى لمسافتي 10 كم و5كم لكل من النساء والرجال. وقد حضر السباق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح البابطين والرئيس التنفيذي لشركة أوريدو عبدالعزيز البابطين والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن الرزوقي للاحتفال مع الفائزين في حفل الختام.

وحضر الحفل الختامي المدير العام للموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي.

وقد دأب بنك الكويت الوطني على إطلاق مهرجان سنوي للرياضة والصحة لأنه جزء لا يتجزأ من واجبه تجاه المجتمع ومساهماته المتنامية لتعزيز التنمية المجتمعية مختلف أبعادها.

ولأن التوعية الصحية والرياضية هي شرط أساسي لبناء مجتمع سليم ولأن التنمية الحقيقية للمجتمعات تبدأ بسلوك نمط مختلف ومغاير، فإن البنك سيواصل العمل والمضي قدما في تبني ودعم مختلف الفعاليات التي تشجعنا سلوك التغيير الفاعل والمؤثر وفي مقدمها هذا الحدث الرياضي الذي نعتز بأن يكون أحد أهم مبادراتنا المجتمعية وأضخمها.

ولطالما كان البنك الوطني سباقا في مجال المسؤولية الاجتماعية وفي مقدمة المبادرين لها، وللعمل من أجل كل ما من شأنه أن يمد أفراد المجتمع بحياة أفضل.

ويتزامن سباق الجري 28 مع ذكرى التأسيس السبعين للوطني، وهي مناسبة تأتي لتؤكد على عمق العلاقة التاريخية لبنك الكويت الوطني مع مجتمعه على مدى 70 عاماً حيث كرس نفسه ليكون مؤسسة مصرفية تعمل من أجل الكويت وتفخر بانتمائها الوطني، ليكون بجدارة البنك الذي تعرفونه وتثقون به.

يكتسب السباق هذا العام قيمة إضافية من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها حيث سيرفع رسالة لنجري من أجلهم دعماً لأطفال مرضى السرطان، مؤكدة أنه بإمكانه الذهاب بعيداً في أهدافه مثل العمل من أجل الأفراد الأكثر حاجة إلى الدعم، داعية الراغبين بالتسجيل ليكونوا جزءا من هذه الرسالة وإسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، حيث سيتم التبرع لهم بجزء من رسوم التسجيل. وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى بنك الكويت الوطني أهدافاً لدعمها في سباقه، فقد سبق له أن أطلق العديد من الأهداف الصحية والاجتماعية للترويج لها في سباقات بنسخات سابقة مثل التدخين والسكري وغيرها.

كما لا بد من التنويه بدعم مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات لنجاح هذا المهرجان الرياضي وفي مقدمها وفي مقدمها وزارة الصحة، الطوارئ الطبية، قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية والبلدية وشركة المشروعات السياحية إلى جانب شركة suffix المنظمة.

فازت علياء العنزي بسيارة نيسان كيكس 2023 الجديدة مقدمة من مجموعة البابطين وذلك خلال السحب على الجائزة الكبرى في ختام السباق تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة. وفاز المشارك من بين الآلاف ممن تأهلوا للسحب عند قيامهم بالتسجيل في السباق الكترونياً.

جوائز مميزة من أوريدو

قدمت الشريك الاستراتيجي شركة أوريدو عددا كبيرا من الجوائز والمفاجآت خلال السباق ومنها جوائز حصرية للفائزين في المراكز الأولى السباق تضمنت اشتراكات سنوية بخطة شامل وساعات ابل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وأبل ووتش الترا. كما قدمت للفائزين في السحب الختامي وهم سارة الشمري وفيصل الوشيتان وحاتم لوكا تذاكر لحضور مباريات باريس سان جيرمان وكأس العالم تحت إشراف وزارة التجارة. وقد قدم كل من الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو عبدالعزيز البابطين وشيخة البحر الجوائز للفائزين.

مفاجآت من الكويتية

قدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية 10 تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليميه متنوعة وجاذبة. وقد قدم كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن الرزوقي الجوائز للفائزين وهم: علي علي وإيمان ندوم وعمر عبدالعزيز وريم الشاهين ومحمد الصيفي.

عايدة صادق فازت بـ125 ألف دينار من الجوهرة

يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه من خلال مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام. وفي هذا الإطار أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر نوفمبر 2022. حيث فازت عايدة حسين عيسى صادق بمبلغ 125,000 دينار. متطوعو الوطني

توزع متطوعو بنك الكويت الوطني على نقاط استراتيجية مخصصة للسباق على طول شارع الخليج، بين شاطئ بنيد القار وحديقة شاطئ الشويخ استعدادا لإطلاق صافرة البداية عند الثامنة والنصف صباحاً. كما جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لتأمين سلامة المتسابقين بالتعاون مع المسعفين وفرق الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة، وتوفير الأدوات اللازمة تحسباً لحالات الطوارئ.

12 بطلاً

توّج بنك الكويت الوطني في ختام السباق 12 فائزاً وهم الأوائل عن الفئات المشاركة (نساء ورجال) في سباق الجري، وتكريم الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى عن مسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار أما الفائزون بالمراكز الأولى عن مسافة 5 كم بجوائز نقدية 500، 400 و300 دينارا.

أصحاب الهمم

خصص البنك الوطني سنوياً منافسة خاصة ضمن السباق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إيماناً من البنك بأهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع وثقته بقدرة جميع فئات المجتمع على إثبات دورها الفاعل والحيوي في مختلف المجالات والميادين وفي مقدمتها الرياضة. وشهد هذا العام مشاركة مميزة للمتسابقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نجحوا في التنافس بفضل اصرارهم وحماسهم. ونالوا في نهاية السباق تكريماً مميزاً.

دعم أطفال مرضى السرطان

اكتسب سباق هذا العام طابعاً مختلفا من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها والتي دعت الراغبين بالتسجيل ليكونوا جزءا من هذه الرسالة وإسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم تخصيص جزء من رسوم التسجيل تبرعاً لصالح الأطفال، لاسيما وأن رحلة علاج أطفال مرضى السرطان تشكل تحدياً وعبئاً نفسياً بموازاة الألم الجسدي للمرض، لذلك هدفنا من هذه التبرعات التي سيشارك بها المتسابقون في هذا الحدث أن نستثمرها في دعمها ومساعدتهم وتشجيعهم.

سلامة المتسابقين أولوية

يضع بنك الكويت الوطني في مقدمة أولوياته سلامة المتسابقين، كما يحرص بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة على أمن وصحة المتسابقين في الشارع وسلامتهم من خلال توافر فرق الطوارئ الطبية لمساندة الحالات الطارئة.

مشجعون من لوياك

انضم متطوعون من مؤسسة لوياك لتقديم المساعدة للمتسابقين عند نقطة الوصول، حيث قاموا بتشجيعهم بالتصفيق الحار وتسليمهم ميداليات السباق التذكارية وعبوات المياه.

معالجون من وارا

تواجد معالجون فيزيائيون من مستشفى وارا عند خط النهاية في السباق للاهتمام بالمتسابقين والإشراف ومساعدة من منهم يعاني من أي إصابات أو شد عضلي. كما شهد السباق مشاركة كثيفة وحضور لافت فاق التوقعات من قبل شخصيات عامة ومؤثرين مهتمين بالرياضة من كل أطياف المجتمع.

شكر خاص

قدمت كل من وزارتي الداخلية والطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدعم للمشاركين في سباق الوطني للجري، كما قامت بلدية الكويت وشركة المشروعات السياحية بتوفير المكان لإقامة الحفل الختامي في حديقة شاطئ الشويخ، وقد أشرفت وزارة التجارة والصناعة على سحوبات السباق، كما وفرت كل من شركة ABC عبوات المياه وشركة كي دي دي المرطبات والعصائر لجميع المتسابقين والحضور، وقامت وزارة الداخلية بنشر دوريات في المنطقة الممتدة للسباق إلى حديقة الشويخ لتأمين سير السباق بشكل طبيعي، وتواجدت القوى العامة للإطفاء إلى جانب فرقة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة في محيط السباق بجهوزية تامة تحسباً لحالات الطوارئ.