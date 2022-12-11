ولي العهد: عمق الروابط الكويتية - السعودية ستظل بعون الله على مر السنين

وطن النهار

عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أول من أمس قادما من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر مساء أول من أمس المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن ترأس وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمتين الخليجية والعربية الصينية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه رئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.

وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي حظي بها سموه والوفد المرافق خلال حضور سموه القمتين العربية - الصينية والخليجية - الصينية والدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض مما كان لها وقع بالغ وتعبير حقيقي عن عمق الروابط والوشائج الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أعرب سموه عن ثنائه وتقديره للجهد الكبير المبذول والتنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة التي وفرتها المملكة العربية السعودية للوفود المشاركة بهذه القمم مما يؤكد على المكانة الرفيعة والدور الرائد اللذين يحظى بهما البلد الشقيق على الساحتين الإقليمية والدولية آملاً سموه حفظه الله أن تحقق قرارات وتوصيات هذه المؤتمرات أهدافها المنشودة في تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وفي تطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالحها المتبادلة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة وموفور العافية وطول العمر وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة والرفاه في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عبر خلالها سموه عن عميق الشكر وخالص الامتنان لما قابله والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة وحسن وفادة ما كان لها أطيب الأثر خلال حضور سموه القمتين العربية - الصينية والخليجية - الصينية والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض والتي عكست عمق الروابط التاريخية الوثيقة والوشائج الحميمية التي تربط – وستظل بعون الله - البلدين والشعبين الشقيقين على مر السنين.

كما أعرب سموه عن عظيم التقدير والثناء لما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية من جهود دؤوبة وتنظيم دقيق وترتيبات متميزة من أجل الوصول بهذه القمم إلى مرتبة النجاح مما يؤكد المكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية آملا سموه أن تحقق قرارات وتوصيات المؤتمرات المنعقدة أهدافها المرجوة في تطوير أوجه التعاون المشترك بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية إلى مجالات أرحب وأوثق بما يخدم المصالح المتبادلة بينهم في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

معبرا سموه عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بموفور الصحة والسعادة والتوفيق راجيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقبل اول من امس الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة الرياض.

هذا وقد نقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل المشترك.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين ومواضيع ذات الصلة في القمة العربية - الصينية المقامة في مدينة الرياض.

حضر اللقاء وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم

واستقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اول من امس الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة الرياض.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل المشترك بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة في القمة العربية - الصينية المقامة في مدينة الرياض.

حضر اللقاء وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم.

