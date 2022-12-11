حقق الإعجاز والإنجاز ووصل إلى دور نصف نهائي المونديال المغرب.. يصنع التاريخ

الأولى

دخل المنتخب المغربي التاريخ من أوسع أبوابه ببلوغه الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 المستمرة في قطر حتى 18 الشهر الحالي، بعد تغلبه على البرتغال 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد الثمامة ضمن الدور ربع النهائي، وبات منتخب «أسود الأطلس» أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور في مشاركته السادسة في المونديال، وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد برأسية جميلة مستغلاً عرضية يحيى عطية الله في الدقيقة 42، ثم حافظ «الأسود» على تقدمهم وسط تألق واضح من خط الدفاع ومن خلفهم الحارس ياسين بونو، ولعب المغرب الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه وليد شديرة.

وواصل المنتخب المغربي عروضه القوية في المونديال، والتي بدأها بتصدره المجموعة الخامسة على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا، ثم فوزه على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، قبل أن يضيف البرتغال إلى قائمة ضحاياه.

في المقابل، فشل المنتخب البرتغالي في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد مونديال إنكلترا 1966 الذي أنهاه في المركز الثالث، ومونديال ألمانيا 2006 عندما احتل المركز الرابع.