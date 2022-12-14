الناهض: حماية المنافسة لها دور في انضباط الشركات

النهار Plus

أوضح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض ان التطور الإنساني العالم دفع نحو تحولات اقتصادية كبيرة، تزايد معها دور القطاع الخاص، وتعاظمت فيه سياسة السوق المفتوحة، وظهرت نتيجة ذلك الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الناهض في كلمته التي ألقاها، أمس، في مؤتمر تعزيز المنافسة: التحديات والطموح، الذي نظمته منظمة الاسكوا بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، أضاف أن ما سبق وضعَ العالمَ أجمع أمام واقع يتطلب إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة، وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تحول دون تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية، وهو ما واكبته دولة الكويت عبر برنامجها لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق رؤية «كويت جديدة 2035»، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، معتمدة بذلك على التحول من نظام الاقتصاد الموجَّه إلى اقتصاد السوق الحر.

أجهزة متخصصة

وبين أن المؤتمر يأتي ليكون متمماً لأوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والأجهزة النظيرة المختصة، ولتبادل الخبرات، ودعم مؤسساتنا بالخبرات والتجارب العالمية الرائدة، وتعميق البحث العلمي في مجال المنافسة.

وقال إن أدوار أجهزة وهيئات حماية المنافسة مهمة للغاية، حيث تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في الاقتصاد؛ مما يستوجب تطبيق قوانين حماية المنافسة في دولنا كإطار تنظيمي تقوم عليه أجهزة فنية وقوية وفعَّالة تتصدى لأي ممارسات ضارة بالمنافسة، والضرورات العملية توجب مراقبة الأسواق بما يحقق مناخاً تنافسياً قوياً؛ كما لا يغيب عن أذهاننا التلازم الحتمي بين وجود المنافسة بين الشركات، وما تؤدي إليه من زيادة الإنتاجية وتطوير الأسواق والمنتجات، ودفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وقال : إن قوانين حماية المنافسة لها دور أساسي في انضباط الشركات والتصدي للممارسات غير العادلة الضارة بالمنافسة، وفي تكوين ميدان متكافئ ومتساوٍ بين المتنافسين، وهذا يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات الوطنية، فضلاً عن تطوير القطاع الخاص، كما أن أجهزة المنافسة هي التي تقوم بمراقبة السوق للتأكد من خلوها من الممارسات الضارة بالمنافسة.

وقال لا يمكن تجاهل انتشار قوانين المنافسة عالمياً كدليل للتطور الاقتصادي؛ مما يستدعي تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وذلك بحتمية وجود أجهزة قوية بإمكانها إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق بطريقة فعَّالة، حيث لا يزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في الأسواق.

واختتم الناهض حديثه بالقول نتطلع بعين الاعتبار والتقدير إلى ما سوف تقدمونه في مؤتمركم من طروحات ورؤى جديدة تكون أبعد أثراً في دعم رؤية الكويت 2035 لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار الأجنبي.

نمو الناتج

من جانبها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا د. رولا دشتي أن عام 2022 هو عام التعافي من آثار جائحة كورونا لدولة الكويت ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة، ويسجل مع نهاية العام الحالي نموا نسبته 6 بالمئة.

واضافت دشتي ونحن إذ ننوه بهذا التعافي الاقتصادي الملحوظ، علينا ألا نغفل أن النسبة الكبرى من هذا النمو معتمدة على القطاع النفطي والتي تشكل 95 بالمئة من الإيرادات وهذا الاعتماد المفرط قد يقيد آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، خاصة في حال انخفاض اسعار النفط.

وقالت: ان الاسكوا ترحب بجهود الإنماء للقطاع غير النفطي في الكويت، حيث إن تلك الجهود تمهد لمسار واعد بالازدهار وتحقيق الأهداف التنموية.

واشارت دشتي إلى أن الكويت وضعت خطة لتعزيز القطاعات غير النفطية في إطار رؤية كويت جديدة 2035 والتي من أهدافها إيجاد فرص لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين، يكون فيه للقطاع الخاص دور الريادة، فيحفز المنافسة وتعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.

وبينت أن سياسة المنافسة تعد من أهم الأدوات التي يمكن للحكومة الكويتية استخدامها، خاصة بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي احدثته أزمة كوفيد 19. وبينت أن التحديات الناشئة التي جعلت من السياسات المبتكرة ضرورة لتحصين منعة الاقتصادات.

وأوضحت ان المؤتمر يأتي لتزويد القائمين في جهاز حماية المنافسة بمجموعة متكاملة من الأدوات والممارسات والسياسات الفاعلة في هذا السياق.

وتوجهت دشتي بالشكر لوزارة التجارة وحماية المنافسة، آملة ان يثمر هذا التعاون تعزيز القدرات والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في وضع وتنفيذ وممارسات المنافسة، آملة ان تمتلك الكويت القدرة على تجاوز التحديات بالعمل والطموح لتحقيق أهدافها الوطنية في رؤية كويت جديدة 2035.

اقتصاد قوي

بدوره، أشار المدير التنفيذي في جهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية الكويت 2035 التي تهدف لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية، ويُذكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة.

وقال إن الكويت تتمتع بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق هذه الرؤية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية؛ مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية دولية متزنة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل، وذلك ضمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات، يسودها روح التعاون البنَّاء والمتواصل بين أجهزتها، مع قيام جهاز حماية المنافسة بدوره المنوط به قانوناً، الذي يحُول دون حدوث أي ممارسات ضارة بالمنافسة، لطمأنة الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن اقتصاد دولتنا مبني على المنافسة، آملين بذلك استقطاب هذه الشركات وجذبها للعمل بالسوق الكويتية، وما سيحققه من قيمة فعلية مضافة وخلْقه فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات، ومساهمته في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.

ويبرز دور جهاز حماية المنافسة، ليس فقط بمكافحة الممارسات الضارة في المنافسة، وإنما طرح الآليات والإجراءات والسياسات التي لها أن تؤدي الدور الوقائي وخلق بيئة تنافسية فعَّالة، إعمالاً لقانون إنشائه وتفعيلاً لأحكامه، وذلك لتوفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات دولة الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية، حيث إن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة تشترط نظماً فعَّالة وسياسة ملزمة لضمان حماية المنافسة في الأسواق.

وأوضح ان الجهاز يعمل على دعم إستراتيجية التواصل، في مجتمع لا يزال يفتقد الى معرفة فوائد المنافسة، ولماذا هي بحاجة الى الحماية من قبل جهة حكومية مختصة بهذا الشأن، فالتحدي الرئيس هو كيفية توصيل رسالة الجهاز إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل، وهذا ما ينبغي العمل عليه وتطويره.

واوضح ان الجهاز يراقب عمليات الاندماج من خلال دراسات جادة لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات والتحقيق فيها، باتباع أساليب ملائمة لتحليل اندماجات التكتلات، والأشكال البديلة التي تُستخدم في تحديد القوة السوقية، واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تعريف الأسواق ذات الصلة، وأوجه العلاج المثالية، بما يؤدي إلى إصلاح هيكل الشركات والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة.

وقال: نطمح إلى تحرير السوق عن طريق حماية المنافسة في كل القطاعات الاقتصادية، فالمنافسة هي أساس الاقتصاد وعماده، وتؤدي إلى نمو التجارة، وتحقق الرفاهية للمجتمع كلما كانت مبنية على أسس وطيدة.

كما لا يقف دور الجهاز عند مكافحة الممارسات والاتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو تضر بها عند حدود الكويت الجغرافية، وإنما يمتد إلى التصرفات والممارسات التي تقع في الخارج ويكون من شأنها الإخلال بحرية المنافسة، وكذلك نقل تجارب الأجهزة النظيرة في العالم وتبادل الخبرات، وذلك من خال التعاون الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة، وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون.

المشروعات الصغيرة

يناقش المؤتمر على يومين متتالين وسيركّز اليوم الأول على دور جهاز حماية المنافسة الكويتي والاستراتيجية التي يتبعها بصورة عامة، وكيف يمكن للجهات الحكومية الأخرى المساهمة في حماية قانون المنافسة وتطبيقه. وسيتضمّن اليوم الثاني نقاشات حول مواضيع أكثر تفصيلًا كالمنافسة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة في عالم الاقتصاد الرقمي.

تنظيم الأسواق

قال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيرات: أتى المؤتمر في وقته المناسب حيث نحتاج اليوم إلى زيادة الوعي بالمنافسة وتحرير الأسواق ودور الجهاز. وبين المطيرات ان المنافسة تساعد على تطوير وتنظيم الأسواق حيث انها تسهم بشكل مباشر في التنوع والابتكار.

أهمية الدراسات الاقتصادية في تنفيذ قانون حماية المنافسة والحفاظ على الأسواق بحيث تكون أكثر تنافسية وفتح الأسواق لدخول متنافسين جدد في السوق الكويتي.

رباح: أول قضية في التاريخ أساسها المنافسة

قال أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد رباح المطيري إن الحديث عن المنافسة ليس بالحديث الجديد، ذلك أن المنافسة توجد اينما وجد الانسان، حتى ان اول قضية بالتاريخ أساسها المنافسة التي مرت تاريخيا بالعديد من التذبذبات والمحاولات.

وأضاف ان أول تشريع للمنافسة على مستوى الوطن العربي انطلق من تونس في عام 1991 تلاه القانون الكويتي في عام 1996 والذي تطور في عام 2007 بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2007 كأول تشريع معني بحماية المنافسة لكنه لم يكن التطبيق الأمثل للقانون ذلك انه كان قانونًا بلا مثالب او قوة.

أبا الخيل: 6 أنواع من الجزاءات المالية

امين سر المجلس التأديبي فيصل ابا الخيل استعرض دور المجلس التأديبي والعقوبات التي يفرضها على المخالفين، مشيرًا الى ان دور الجهاز هو الفصل في المسائل التأديبية المحالة اليه والنظر في التظلمات، بحيث يمكن للمحال الدفاع عن نفسه او توكيل محام للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي. وأشار الى ان القانون حدد 6 أنواع من الجزاءات المالية 3 منها تتضمن جزاءات بقيمة 10% وثلاثة اخرى بقيمة 1 % حيث تختلف العقوبات وفق طبيعة ونوعية المخالفة.

«حماية المنافسة» تقضي على الممارسات الاحتكارية

ناقشت الجلسة الاولى للمؤتمر الاطار التشريعي لاحكام المنافسة في الكويت ودور جهاز حماية المنافسة، كما تناول افضل التجارب في العالم العربي في تطبيق قوانين المنافسة، حيث أشار رئيس حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية محمود ممتاز أن دور قانون حماية المنافسة يتضمن 4 اهداف رئيسة، الاول هو القضاء الممارسات الاحتكارية والتي تزيد الاسعار بنحو 30 الى 50 في المئة من قيمة السلعة او الخدمة.

واضاف ان الهدف الثاني هو تحقيق جودة المواطن عبر خفض الزيادات التي تحدث بسبب السياسات الاحتكارية في السوق، موضحا ان الهدف الثالث هو تحسين الدورة الاقتصادية وهو ما سيؤثر ايجابيا في الاقتصاد الكلي للدولة. اما الهدف الأخير فبين ممتاز انه تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية عبر تحسين منافسة السوق. وافاد ان تعديلات قانون المنافسة الجديد اضاف الرقابة الاستباقية على عمليات الاندماج والاستحواذ وهذا بخلاف السابق الذي كان يوفر رقابة لاحقة، مؤكدا ان الرقابة الاستباقية ضمان لاستدامة الأسواق.

من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المنافسة في المغرب عبدالغني أسنينة إن جهاز حماية المنافسة في المغرب حديث التأسيس بعد صدور قوانين حماية المنافسة في 2011، موضحا ان هناك اختصاصات استشارية وأخرى تشريعية. واكد أسنينة أن القانون يطبق على جميع الاشخاص الطبيعين والاعتباريين بشرط ان تكون المنافسة تمت في السوق الوطنية كما يطبق على جميع اعمال التوزيع والانتاج.

من جهتها، تناولت منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في اسكوا ببيروت نتالي خالد، ابرز التغيرات الناشئة عن صدور قانون حماية المنافسة بالكويت. واوضحت خالد ان كل الدول وضعت خططاً لتنمية الاقتصاد والنهوض بشعوبها لكن ذلك يحتاج الى مؤسسات لتنظيم الاسواق وضمان حقوق الافراد والشركات.

ولفتت الى ان اسكوا اعدت في 2019 قانون تنظيم حماية الاستثمارات الاجنبية، موضحة انه يتم العمل حاليا على اعادة تقييم التقرير بعض التعديلات الاخيرة على العديد من القوانين خاصة فيما يتعلق بحماية المنافسة. واضافت ان التقييم اسند الى محاور عدة وهي: قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية واستقلالية جهاز المنافسة على صعيد القرار ونطاق تطبيق القانون على الأفعال الواردة داخل الدولة وخارجها والتعديلات في السلوك المخل بالمنافسة.

وقال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان ان جهاز حماية المنافسة هو جهاز حساس ولا يقل اهمية عن غيره من الأجهزة الحكومية الاخرى التي تمارس دورها في الرقابة وضبط ايقاع السوق وحماية المستهلك، مشيراً الى ان الجهاز وان جاء متاخرا إلا انه مر بحيثيتين من الزمن، الاولى من خلال قانون رقم 10 لسنة 2007 والأخرى من خلال القانون رقم 72 لسنة 2020 وان كان ما زال بحاجة الى تعديلات إضافية.

واوضح ان الممارسات المتعلقة بالمنافسة تتطلب مراجعة سنوية وابتكاراً دائماً لمواكبة المستجدات العالمية في هذا الشأن من قبل القائمين على الجهاز والناشطين في هذا المجال.

واكد ان القوانين الحالية اصبحت قادرة على حماية السوق لكنها ما زالت تعاني من البطء في تطبيق العقوبات مما يعتبر ظلما في جانب حماية المنافسة، لذلك لجأت بعض الدول الى ضوابط للفصل في الأحكام بحيث لا يتجاوز مدى الفصل في القضية شهرين او ثلاثة بحد اقصى.

