«اتحاد الصناعات» احتفى بأعضائه من أصحاب المصانع الكويتية

النهار Plus

في اطار التواصل الاجتماعي نظم اتحاد الصناعات الكويتية حفل عشاء على شرف اعضائه وذلك مساء الأحد الماضي.

ويعد الحفل اول حدث جماعي ينظمه مجلس إدارة اتحاد الصناعات منذ جائحة كورونا، وقد شهد حضور جمع كبير من اهل المصانع والمهتمين بالشأن الصناعي في البلاد ونائبي مجلس الامة عبدالله الأنبعي وعالية الخالد.

في البداية اعرب رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي عن سعادته بحضور هذا الجمع الكبير من اعضاء الاتحاد، موضحا اننا لم نلتق منذ وقت طويل بسبب الجائحة.

واضاف في كلمته خلال حفل العشاء: ان الاتحاد على مدار 33 عاما منذ تأسيسه وهو يعمل على خدمة اعضائه رغم تعدد مجالس الادارة التي تولت مسؤوليته، لافتا الى ان مجلس الادارة يقوم بواجبه على الوجه الاكمل لرعاية مصالح أعضائه وبذل كل الجهود لتطوير القطاع الصناعي وهو ما يشعر به الاعضاء من تطور وصلنا به على مدار السنوات الماضية.

واكد الخرافي اننا اليوم لن نتحدث عن المشاكل، خاصة أن لدينا بصيصاً من الامل في مستقبل افضل للقطاع الذي يعمل وينتج على مدار الساعة للقيام بدوره الوطني، بالرغم من غياب الدعم الحكومي، الا انه لايزال لدينا الأمل بأن القادم افضل مع وجود عدد من النواب المهتمين بالقطاع الصناعي ومؤمنين بدوره في تنمية اقتصاد الدولة.

ورحب الخرافي بالسيدة هند الصبيح مؤكدا انها ساهمت في تطوير الاتحاد والارتقاء بعمله وفق منظومة متكاملة كما رحب باعضاء مجلس الامة الذين شرفوا الحفل.

من جانبه، اشاد نائب مجلس الامة عبدالله الأنبعي بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الصناعات في خدمة القطاع الصناعي ومحاولاتهم لتفعيل القرارات الداعمة للصناعة والمنتج المحلي.

واضاف اننا الان في عهد جديد قائم على التركيز في دعم الاقتصاد الكويتي وتمرير التشريعات التي تسهم في النهوض به وتنميته، مشيرا الى المقترحات التي تقدم بها الاتحاد.

مؤكدا أهمية المصانع المحلية والمنتج الكويتي ودورها في تعزيز الأمن القومي وأهمية المحافظة عليه ودعمه من الجانب التشريعي والرقابي للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

على هامش الحفل

حضر الحفل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح وعبدالكريم تقي مدير هيئة الصناعة السابق.

قدم الحفل المذيع سلمان النجادي.

اشاد الحضور بالدور الكبير الذي يبذله الاتحاد لتعزيز التواصل بين الأعضاء المنتسبين للاتحاد.

أثنى الأعضاء على عملية التنظيم والذي يعكس كفاءة فريق الاتحاد في تنفيذ وإدارة الأنشطة المختلفة.