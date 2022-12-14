مازن الصانع: 4 توصيات من «المكاتب الهندسية» لـ «الحكومة الإلكترونية»

النهار Plus

أعرب نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. مازن الصانع، عن اعتزاز الاتحاد بدعم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ورعايته لمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، الذي نظمه الاتحاد مؤخرا برعايته وحضور الوزير الناهض، مشيرا إلى أن المنتدى قدم 4 توصيات رئيسة ترسم مسارا واضحا لاستكمال جهود الدولة لتطوير العمل الحكومي الإلكتروني في المسارات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تخدم المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في ختام لقاء الصانع مع الوزير الناهض بمكتبه، يوم الاثنين الماضي، حيث قام بتسليمه توصيات المنتدى بحضور كل من أمين سر الاتحاد م. حمود الزعبي، والمدير العام للاتحاد م. عقيل مراد، والمدير التنفيذي لشركة نوف إكسبو المنظمة م. مجدي صبري.

وفي هذا السياق، قال الصانع: «إننا على ثقة تامة بأن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيستكمل الجهود للأخذ بالتوصيات الصادرة عن المنتدى والعمل معه على تنفيذها، مؤكدا أن التوصيات نتاج عمل جماعي تضافرت فيه جهود المشاركين بالحلقات النقاشية والمحاضرات الفنية والمداولات الجانبية خلال المنتدى».

وأشار إلى المبادرة التي أطلقها منظمو المنتدى بخصوص التنسيق والتكامل بين خطة تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية 2035، وتفعيل دور التكنولوجيا في تطوير مشروعات التنمية الإنشائية والصحية والتعليمية والتجارية وغيرها، مضيفا أنه قد تم التركيز على الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطن والمؤسسات مع المحافظة على أمن المعلومات واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات.

وأوضح الصانع أن التوصية الأولى تدعو إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية في الجهات الحكومية واعتماد الهندسة القيمية لتلافي الهدر في الإجراءات والخطوات لإنجاز المعاملات وصولا إلى بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى تطوير قواعد البيانات في مختلف المجالات بالدولة، ووضع قواعد محددة لتصنيف وتدقيق ومعالجة البيانات وما يتبع ذلك من معايير لتحديد الخدمات الحكومية الإلكترونية ولعلاقاتها بعضها بين بعض وللدورة المستندية في مختلف الخدمات الحكومية وصولا إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية، ولتطبيق نظم المكاتب اللاورقية (Paperless Offices) التي تعتبر أحد التوجهات الأساسية للقيادة السياسية، وأن يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع الجهات المختصة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وأضاف: إن التوصية الثانية تتضمن العمل على وضع وتنفيذ خطة تدريبية لتطوير العنصر البشري من خلال الأساليب وتقنيات تطوير البرمجيات والتطبيقات والأنظمة الحديثة القائمة على التكنولوجيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرهما، بحيث يكون التدريب موجهاً بناءً على الاحتياجات الفعلية لمتطلبات تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية ودعم البيئة الإلكترونية والبنى التحتية لمنظومة الحكومة الإلكترونية، ودعم مشروعات وخطط الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مثل مشروع صوت المواطن الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى تولي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أيضا تنفيذ هذه التوصية بالتعاون مع الجهات المختصة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وزاد الصانع: إن التوصية الثالثة تتضمن العمل على تطوير قواعد بيانات جغرافية صحيحة ودقيقة وشاملة على مساحة الكويت لتسهم في تحسين القدرة على التخطيط المستقبلي في مختلف المجالات، ودعم مشروع (Map services) الذي يهدف لربط جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ببلدية الكويت، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل المسيّرات (Drones) عند الحاجة لرفع كفاءة أجهزة الدولة في حالة أنظمة الصيانة.

وأكد الصانع أن التوصية الرابعة من المنتدى تدعو الى استكمال دراسة تطوير نظام التراخيص للمشاريع الإنشائية من خلال ربط المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالجهات الحكومية لاستخراج التراخيص آليا من خلال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة ممثلة باتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تمهيدا لقيام القطاع الخاص بدور أكبر في خطط التنمية مع تحديد المدة الزمنية، مشيرا إلى أن التوصيتين الأخيرتين تنفذان من قبل بلدية الكويت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وفي ختام تصريحه، جدد الصانع الشكر إلى الوزير مازن الناهض على اهتمامه ومتابعته لنتائج المنتدى، معربا عن الأمل في أن يتولى مكتب الوزير متابعة الجهات المسؤولة للعمل معا على تنفيذ هذه التوصيات لنواكب توجهات الدولة التنموية في ظل متطلبات العهد الجديد بالدولة.

