افتتح معرض الصناعات والبناء الذي تنظمه «إكسبو- تاج» العجمي: 45 ألف وحدة سكنية يتم إنجازها

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أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي حرص مجلس الوزراء على تذليل العقبات والاستمرار في الدعم الكامل للمواطنين لتوفير السكن الملائم لهم بأسرع وقت وبجودة عالية لتحقيق الرفاه لهم إلى جانب تقصير فترة انتظار المستحقين للرعاية السكنية.

وقال العجمي في تصريح صحافي على هامش رعايته وافتتاحه معرض (الصناعات والبناء الـ11) مساء اول من امس بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف احمد الهداب: إن العمل مستمر لتسليم الشهادات الخاصة لأذونات البناء للمواطنين ضمن 3 مشاريع سكنية.

واضاف ان المؤسسة تعمل من خلال قطاعاتها وكوادرها لتسريع وتيرة الأعمال بالمشاريع قيد التنفيذ وترفع تقارير بصفة دورية حول حالتها للجهات الرقابية مؤكدا «التعاون من أجل تذليل العقبات ان وجدت».

واوضح ان المؤسسة قامت بفتح باب التخصيص على 114 قسيمة بمساحة 400 متر مربع في مشروع مدينة جابر الاحمد للطلبات الاسكانية حتى نهاية ديسمبر 1999 وما قبل مبينا حرص المؤسسة على استكمال ضواحي المطلاع التي يجري العمل عليها وتجاوزت نسبة الإنجاز فيها 96 في المئة (N1 - N2 - N3 - N4) وذلك لتسليمها القسائم السكنية لأصحابها.

وذكر ان المؤسسة تشارك بهذا المعرض من خلال فريق متكامل للتعريف بالكثير من المشاريع الاسكانية وأبرزها مشروعا مدينة جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الاحمد اللذان تقوم السكنية حاليا على توزيع قسائمها وتبلغ نحو 45 الف وحدة سكنية. وذكر العجمي انه في القريب العاجل سنعمل على نطاق اكثر ومشروع قوانين اكثر تسرع وتيرة توزيع البيوت لتوفير الرفاهية للمواطنين. ويضم المعرض العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع البناء والتشييد التي تطرح فرصاً ملائمة للمواطنين للحصول على ما يحتاجونه باعتباره تجمعا وطنيا متخصصا في البناء والتشييد.

ومن جانبها قالت المدير التنفيذي للشركة، داليا وفائي: ان الدورة الـ 11 للمعرض، تتزامن مع الخطوات الحكومية الجديدة لوضع حلول القضية الإسكانية والعمل على تسريع المشاريع وتقليص فترة الانتظار ووضع خطط لاستيعاب الطلبات الاسكانية وانشاء مدن جديدة.

وأضافت وفائي، أن تحرير جزء من أراضي الدولة سيسهم في حل المشكلة الإسكانية وتوفيرها لطالبي الرعاية السكنية، مشيرة إلى أن المعرض ومن خلال ما يطرحه من أفكار ومنتجات وتطبيقات جديدة في هذا المجال يسهم في خدمة المواطنين من اصحاب القسام المقبلين على بناء بيوتهم.

وأفادت وفائي، بأن المعرض هذا العام يطرح أحدث ما توصلت إليه صناعة البناء والتشييد في العالم، بما يلبي احتياجات السوق الكويتي من مواد البناء، واحتياجات المواطنين في هذا الشأن من خلال الكثير من شركات المقاولات والبناء والتشييد المشاركة بالمعرض.

ولفتت إلى أن معرض الصناعات والبناء لطالما مثل فرصة ملائمة للمواطنين للحصول على كل ما يحتاجونه في هذا الجانب تحت سقف واحد، وقد استطاع أن يحتل مكانة كبيرة ومهمة باعتباره تجمعاً وطنياً متخصصا في عالم البناء والتشييد.

