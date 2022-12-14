«بنترون» راعٍ ذهبي لمعرض الصناعات والبناء الـ 11

النهار Plus

أعلنت شركة «بنترون العالمية» في الكويت، عن رعايتها الذهبية لفعاليات معرض الصناعات والبناء. وقال الرئيس التنفيذي في فرع الكويت، مصطفى شيخ سليمان، إن رعاية «Penetron» للمعرض، تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في السوق الكويتي، ومواكبة التطورات في قطاع البناء والإنشاءات في الكويت، لافتاً إلى أن المعرض بات أحد الأحداث الاقتصادية السنوية المهمة في البلاد، والتي تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، بحيث تمكن على مدى سنواته السابقة، من كسب ثقة الرعاة والمشاركين من القطاعين العام والخاص، لمواكبته أحدث ما توصلت إليه صناعة أدوات البناء والتشييد في العالم، وعرضه أجود وأرقى منتجات التشطيبات والديكور، التي تتوافق مع ذوق المواطن الكويتي وتلبي احتياجاته.

وأضاف شيخ سليمان، أن «بنترون» ستقدم في المعرض، أحدث منتجات العزل المائي العالمية للأبنية والبنية التحتية، بما فيها «بنترون أدمكس» الذي يحمي الخرسانة من اختراق المياه والتأثيرات المسببة للإتلاف، حتى تحت الضغط الهيدروستاتيكي المرتفع.

وأوضح شيخ سليمان، أن «بنترون» تعمل على تطوير وتصنيع منتجات عالية الجودة لمجموعة واسعة من التطبيقات العازلة للمياه، كاشفاً عن خضوع جميع منتجاتها لاختبارات معملية وميدانية صارمة وإنتاجها في مرافق الإنتاج الخاصة بالشركة في أميركا.

وكشف شيخ سليمان عن تقديم عرض خاص في جناح «بنترون» خلال معرض «الصناعات والبناء»، يشمل عزل السرداب على العميل وعزل الحمامات على الشركة.

وشدد على أن السوق الكويتي يعتبر من أهم الاسواق في منطقه الخليج، ويملك هامشاً للنمو بصورة كبيرة وسريعة، مع التوجه الحكومى للتوسع في إنشاء مدن جديدة وإرساء مناقصات علي شركات عالمية لإنشاء المشاريع العملاقة بعد فترة ركود بسبب فيروس كورونا.

