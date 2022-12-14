شيماء سليمان: دوري مركب وصعب في «كذبة أبريل»

النهار Plus

تستعد الفنانة شيماء سليمان لتصوير مشاهدها في مسلسل كذبة ابريل خلال الشهر الحالي ويعتبر هذا المسلسل هو مشاركتها الدرامية خلال موسم رمضان القادم. تشارك ايضا الفنانة شيماء سليمان بعمل درامي اخر في موسم رمضان القادم وهو مسلسل بعنوان «سما عالية» وكان من المفترض عرضه في موسم رمضان الماضي ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا في البلاد.

عن دور الفنانة شيماء شليمان بمسلسل «كذبة أبريل» تقول انها تجسد بالمسلسل دورا مختلفا وجديدا عليها تماما فتؤدي دور فتاة معاقة وهو دور مركب وصعب، وتقول انها وافقت على المسلسل فور قراءته وانه عرض عليها دور اخر في بداية الامر وكان دوراً كوميديا بالمسلسل الا انها اختارت هذا الدور الصعب والمركب للفتاة المعاقة فارادت أن الجمهور يراها بدور مميز ومختلف.

بالاضافة للتمثيل تعتبر الفنانة شيماء سليمان مطربة ايضا وقد طرحت اغنية خاصة بها بعنوان «اهدى يا قلبي» وقد حققت الاغنية صدى عند الجمهور والمتابعين.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم الفنان بشار الشطي وبثينة الرئيسي ونور الكويتية وعبد العزيز الحداد وعبد الله التركماني وشايع الشايع وصمود المؤمن ومحمد عاشور وحسن عبد ال ومهدي برويز، ومن تأليف نوف سلطان، ومعالجة درامية فيصل البلوشي، ومن إخراج عباس اليوسفي وإنتاج كوكتيل للإنتاج الفني.

ينتمي مسلسل كذبة ابريل الى نوعية الاعمال الدرامية الاجتماعية المعاصرة والتي يتخللها بعض المواقف الكوميدية بالاحداث مع تناول المسلسل للعديد من المشكلات والقضايا المجتمعية داخل المجتمع الكويتي.

