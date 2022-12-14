حسين الجسمي عقد قرانه: زان بيتي بالبركة والبهجة

النهار Plus

احتفل الفنان حسين الجسمي بعقد قرانه في حفل بسيط وسط أقاربه والمقربين منه. قال الجسمي في تغريدة على «تويتر»: «أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة. وقال مدير أعماله ميار عباس عبر حسابه بموقع «انستغرام»: «أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع». وتابع: «الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح».

وبعد دقائق قليلة من إعلان القران، انتشرت المباركات للجسمي على «السوشيال ميديا»، وقد بارك العديد من الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي زواج الجسمي، ونشر العديد منهم معاني وعبارات التهاني. وكانت الفنانة أحلام من أول المهنئين لحسين، وشاركت تغريدة على تويتر تهنئه فيها.

