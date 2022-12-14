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نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة «يا عيد»


روّجت الفنانة نانسي عجرم لأغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم «يا عيد»، والمقرر طرحها قريباً بمناسبة أعياد رأس السنة. ونشرت صورة بوستر الأغنية، على حسابها الخاص على موقع «إنستجرام»، ولم تكشف عن موعد محدد لطرح الأغنية.
من ناحية أخرى، أحيت نانسي عجرم حفل غنائي، في دبي أول من أمس الإثنين 12 ديسمبر، وقدمت باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.
وكانت نانسي عجرم قد طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة «علشانك»، على موقع «اليوتيوب»، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.


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